  • «Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти за локоть Павловича. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
«Лацио» отказался общаться с прессой после матча 13-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (0:1).

Причиной стал эпизод, случившийся в добавленное ко второму тайму время. Защитник «Лацио» Алессио Романьоли пробил по воротам после углового и попал в локоть Страхине Павловичу, находившемуся рядом с ним и боровшимся за позицию с Адамом Марушичем.

Главный судья Джузеппе Коллу, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, решил не назначать одиннадцатиметровый. Рефери посчитал, что Марушич нарушал правила на Павловиче.

«Пусть кадры говорят за нас», – написала пресс-служба «Лацио» в соцсетях, прокомментировав отказ команды от общения со СМИ.

