Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»

Кевин Андраде о чемпионстве «Балтики»: верим в это, мы способны конкурировать.

Защитник «Балтики» Кевин Андраде заявил, что команда способна завоевать золото чемпионата России в этом сезоне.

Калининградцы с 32 очками после 17 матчей занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .

О том, способна ли «Балтика» выиграть РПЛ

«Конечно, да. Мы, болельщики верим в это, мы много работаем, чтобы этого достичь. Думаю, что мы показали, что способны конкурировать с грандами российского футбола. Мы счастливы и довольны тем, что так высоко идем».

О работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым

«Думаю, что он амбициозен и нацелен показать максимум в турнире, он очень страстный, когда дело касается игры. Он всегда выкладывается максимум на тренировках, на играх, это очень хорошо для нас. Думаю, это помогает нам прогрессировать», – сказал Андраде.