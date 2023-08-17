Месси, Холанд и де Брюйне – финалисты премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23
УЕФА объявил финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23 по версии союза.
В тройку вошли полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне, его одноклубник и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси, сейчас выступающий за «Интер» Майами и сборную Аргентины.
Тройка финалистов была выбрана тренерами клубов, игравших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерами сборных из стран-членов УЕФА, а также группой отобранных журналистов.
Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Заходишь на сайт, читаешь: Criteria: “based on their performance during the 2022/23 season at both club and national team level”.
2 минуты времени и не нужно задавать глупых вопросов, вроде не сложно)
5 г+п Мю
3г+п Арсенал
4г+п Ливерпуль
4 г+п Севилья
5 г+п Лейпциг
2 г+п Ньюкасл
Боруссия 2 г+п
Бавария 3 г+п
в сумме против топ клубов 29 г+п из 69 всего, так что ты не прав, иди плачь