Месси, Холанд и де Брюйне – финалисты премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23

УЕФА объявил финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23 по версии союза.

В тройку вошли полузащитник « » и сборной Бельгии , его одноклубник и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также экс-игрок « » , сейчас выступающий за «Интер» Майами и сборную .

Тройка финалистов была выбрана тренерами клубов, игравших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерами сборных из стран-членов УЕФА, а также группой отобранных журналистов.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

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