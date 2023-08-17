Месси, Холанд и де Брюйне – финалисты премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23

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УЕФА объявил финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23 по версии союза.

В тройку вошли полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне, его одноклубник и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси, сейчас выступающий за «Интер» Майами и сборную Аргентины.

Тройка финалистов была выбрана тренерами клубов, игравших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерами сборных из стран-членов УЕФА, а также группой отобранных журналистов.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

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201 комментарий

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JENNINGS
Де Брюйне!🇧🇪
+73
-25
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Инстаграм Любовь
Что Месси забыл в списках претендентов на награду УЕФА?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Кевин Де Брёйне, естественно. Самый важный игрок Сити. Кто смотрел игру Де Брёйне в прошлом сезон, тому не надо объяснять, почему он был лучшим. На дистанции всего сезона, и почти каждый матч, был стабильно лучшим. Холланд терялся во многих матчах, и не был стабилен. У Месси только чемпионат мира топовый. Де Брюйне был лучшим весь сезон.
+53
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Влад Тюрин
Ответ Серега Ракообразное
Холанду давайте. Обладатель ЗМ уже давно известен
Вчера, как и в предыдущих 6 финалах, был виден истинный уровень Холанда в важных матчах.
+48
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lalique
Ответ Ман Сити
УЕФА это ЛЧ, чемпионаты. Значит Родри должен быть.
То,что Родри завершил одну атаку в финале еще не делает его лучшим игроком сезона.
+30
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RG26
Ответ Влад Тюрин
Вчера, как и в предыдущих 6 финалах, был виден истинный уровень Холанда в важных матчах.
Сколько внимания защитников Холланд забирает на себя даже в финалах - чуть более сложная материя, поэтому его критика неуместна. Если бы он был настолько бесполезен, как начали считать местные гуру, или не вписывался в картину Гвардиолы - он бы его убрал. Раз он играл вчера от звонка до звонка, значит в представлении Гвардиолы он полезен
+22
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нелюбитель футбола
Ответ Александр Северный
но если и тут возьмёт Месси, то Геша точно сойдёт с ума)))
Дважды не сходят с ума... Достаточно одной таблэтки со сроком годности до 18.12.22...
+12
-3
+9
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AnMe
Ответ Ман Сити
УЕФА это ЛЧ, чемпионаты. Значит Родри должен быть.
Кстати, точно. Почему-то все про него опять забыли.
+10
-2
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WEN
Ответ lalique
То,что Родри завершил одну атаку в финале еще не делает его лучшим игроком сезона.
ты,видимо,не смотрел ни одной игры Сити,раз думаешь,что Родри только победный гол в финале лч забил.
+9
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Александр Северный
но если и тут возьмёт Месси, то Геша точно сойдёт с ума)))
+17
-10
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kokomelon
Ответ Александр Северный
но если и тут возьмёт Месси, то Геша точно сойдёт с ума)))
А почему Месси должен взять? Это же приз лучшему игроку года в Европе. Месси только на ЧМ великолепно сыграл, но в Европе он провел средний сезон. Тут явно лучший Кевин.
+17
-10
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Эксперт Спортс
Ответ Инстаграм Любовь
Что Месси забыл в списках претендентов на награду УЕФА?
Кстати логично. Он взял со сборной и был великолепен, а в клубе сыграл неплохо но мог и получше. Так что дп
+7
-1
+6
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Отец Абду
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Кевин Де Брёйне, естественно. Самый важный игрок Сити. Кто смотрел игру Де Брёйне в прошлом сезон, тому не надо объяснять, почему он был лучшим. На дистанции всего сезона, и почти каждый матч, был стабильно лучшим. Холланд терялся во многих матчах, и не был стабилен. У Месси только чемпионат мира топовый. Де Брюйне был лучшим весь сезон.
Странно, что все молчат о Родри... Он лучший игрок финала ЛЧ + лучший игрок турнира в целом, выиграл трофей со сборной и лучший игрок финала Лиги наций:)
+11
-5
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Felp
Ответ rej1sta
🤦‍♂️ Заходишь на сайт, читаешь: Criteria: “based on their performance during the 2022/23 season at both club and national team level”. 2 минуты времени и не нужно задавать глупых вопросов, вроде не сложно)
Но это награда УЕФА, а не ФИФА
+6
0
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rej1sta
Ответ Инстаграм Любовь
Что Месси забыл в списках претендентов на награду УЕФА?
🤦‍♂️
Заходишь на сайт, читаешь: Criteria: “based on their performance during the 2022/23 season at both club and national team level”.
2 минуты времени и не нужно задавать глупых вопросов, вроде не сложно)
+12
-6
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Rosdcer
Ответ kokomelon
А почему Месси должен взять? Это же приз лучшему игроку года в Европе. Месси только на ЧМ великолепно сыграл, но в Европе он провел средний сезон. Тут явно лучший Кевин.
О таком "среднем сезоне" какой-нибудь Де Брюйне может только мечтать( в индивидуальном плане).
+15
-10
+5
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NomerSports
Месси ЗМ. КДБ - лучшего в европе .Холанду печеньки.
+14
-9
+5
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Bazilic
Ответ JENNINGS
Де Брюйне!🇧🇪
Мог бы побороться с Лео, но из-за травм точно нет
+21
-16
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Uragan Boy
Месси, даже не обсуждается
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-8
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Света Володько
ну здесь Де Брюйне точно
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Bazilic
Ответ фк кабинет
Месси который 2 года вылетает в 1/8 ЛЧ и за 4 игры наиграл 0+0 голевых баллов)))
Месси, который был с гигантским отрывом лучшим на самом важном турнире сезона
+12
-8
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Человек1991
Сезон 22/23: Месси 42 гола , 27 голевых передач , 25 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! , лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции. Золотой Мяч и Награда лучшему футболисту сезона справедливо будут вручены Месси.
+18
-14
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Тимур Вячеславович
Отдайте КДБ!
+5
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Егор Мишин
Ответ Влад Тюрин
Вчера, как и в предыдущих 6 финалах, был виден истинный уровень Холанда в важных матчах.
1 г+п ттх
5 г+п Мю
3г+п Арсенал
4г+п Ливерпуль
4 г+п Севилья
5 г+п Лейпциг
2 г+п Ньюкасл
Боруссия 2 г+п
Бавария 3 г+п
в сумме против топ клубов 29 г+п из 69 всего, так что ты не прав, иди плачь
+4
0
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Данила Тимофеев
Шокирован отсутствием Родри. Даже не из личного мнения, а то как УЕФА любит награждать таких игроков, и МВП ЛЧ очередное доказательство
+4
-1
+3
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