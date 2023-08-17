Коротышкин о трансгендерах на Кубке мира: «Не превратится ли это в подобие вселенной Marvel? Железный Человек, Капитан Америка, Человек‑паук»

Евгений Коротышкин сравнил трансгендерных пловцов с персонажами вселенной Marvel.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что на первом этапе Кубка мира-2023 в Берлине дебютирует открытая категория, где могут выступать трансгендеры.

«Если это в мире появилось, игнорировать мы это не можем. Опять же вопрос, какое будет количество заявившихся в эту категорию. У нас было две категории, и на этом, считаю, можно было остановиться.

Не превратится ли это в соревнования наподобие вселенной Marvel? Будут ли подкатегории? Железный Человек, Капитан Америка, Человек‑паук… В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол.

Боюсь, если спорт пойдет по этому пути, это будет тупик в его развитии», – сказал серебряный призер Олимпиады-2012 по плаванию.

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