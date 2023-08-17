Коротышкин о трансгендерах на Кубке мира: «Не превратится ли это в подобие вселенной Marvel? Железный Человек, Капитан Америка, Человек‑паук»
Евгений Коротышкин сравнил трансгендерных пловцов с персонажами вселенной Marvel.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что на первом этапе Кубка мира-2023 в Берлине дебютирует открытая категория, где могут выступать трансгендеры.
«Если это в мире появилось, игнорировать мы это не можем. Опять же вопрос, какое будет количество заявившихся в эту категорию. У нас было две категории, и на этом, считаю, можно было остановиться.
Не превратится ли это в соревнования наподобие вселенной Marvel? Будут ли подкатегории? Железный Человек, Капитан Америка, Человек‑паук… В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол.
Боюсь, если спорт пойдет по этому пути, это будет тупик в его развитии», – сказал серебряный призер Олимпиады-2012 по плаванию.
«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны
Чего?;)))))))))) он в какие «театры» ходит?
Что за безобразие? Где еще 30-40 гендеров??)))
«Слышан звон бубенцов из далека»)