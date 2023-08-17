Коротышкин о трансгендерах на Кубке мира: «Не превратится ли это в подобие вселенной Marvel? Железный Человек, Капитан Америка, Человек‑паук»

Теги плавание сборная России Евгений Коротышкин Кубок мира ЛГБТ Матч ТВ кино Водные виды

Евгений Коротышкин сравнил трансгендерных пловцов с персонажами вселенной Marvel.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что на первом этапе Кубка мира-2023 в Берлине дебютирует открытая категория, где могут выступать трансгендеры.

«Если это в мире появилось, игнорировать мы это не можем. Опять же вопрос, какое будет количество заявившихся в эту категорию. У нас было две категории, и на этом, считаю, можно было остановиться.

Не превратится ли это в соревнования наподобие вселенной Marvel? Будут ли подкатегории? Железный Человек, Капитан Америка, Человек‑паук… В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол.

Боюсь, если спорт пойдет по этому пути, это будет тупик в его развитии», – сказал серебряный призер Олимпиады-2012 по плаванию.

«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны

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21 комментарий

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градус ненависти
В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол (с)

Чего?;)))))))))) он в какие «театры» ходит?
+49
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metall501
тупик в развитии- это отсутствие в этом списке чебурашки, матроскина и ежика в тумане!)
+15
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+15
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fbd
Ну мне лично интересно, кто быстрее плавает - человек паук или капитан Америка. Я бы глянул.
+12
0
+12
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Слончик
Если человек не коротышкин, он бы понял, что это сделано чтобы они не лезли в женские соревнования. Теперь будут между собой соревноваться, хитрецы.
+13
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DenizKios
Ответ fbd
Ну мне лично интересно, кто быстрее плавает - человек паук или капитан Америка. Я бы глянул.
Аквамэн против ихтиандра
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+8
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psa.1207
Бедняге Нарышкину вон уже страшно ездить в Европу. Отправил туда жену и сына.
+9
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Евгений Стреблянский
Ответ градус ненависти
В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол (с) Чего?;)))))))))) он в какие «театры» ходит?
Видимо, эротические.
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Павел Сморщков
Ответ градус ненависти
В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол (с) Чего?;)))))))))) он в какие «театры» ходит?
Ну, как, доска, паркет, ламинат, линолеум... и т.д.
+3
0
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Гамарджоба Генацвале
Нэмор всех победит тогда.
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Waiway
Ответ градус ненависти
В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол (с) Чего?;)))))))))) он в какие «театры» ходит?
Да не был он в Великобритании даже, наверно. Так, в телевизоре у Соловьева услышал что то
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Kareglazaya
Если выбирать, то лучше уж 18 категорий, чем вчерашние мужики, соревнующиеся с женщинами...
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DenizKios
Отдельная категория кто считает себя губкой бобом будет???
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Baggio79
Вселенная Марвел чем не угодила?
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Ужратый Гусениц
Ответ Treq Qert
А что будут с остальными гендерами делать?))их же там десятки у них
каждому гендеру по своему Кубку мира!!! зато потом можешь сказать что чемпиона мира по плаванию среди вертолетов Апачи
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Joe Rage
Этот точно расист
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Silent2006
В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол. (с)

Что за безобразие? Где еще 30-40 гендеров??)))
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sled
Сестры Пресс там заменят Наташу Альяновну Романофф?
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мутятя
Будут выходить трансгендеры под музыку:
«Слышан звон бубенцов из далека»)
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Ivan Balashov
Ответ fbd
Ну мне лично интересно, кто быстрее плавает - человек паук или капитан Америка. Я бы глянул.
ЧП, по идее, должен быть быстрее.
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