Лионель Месси: «Никогда не придавал значения «Золотому мячу». Думаю о нем гораздо меньше после победы на ЧМ»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой.

«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе.

Самое главное для меня – командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», – заявил форвард «Интер Майами», семь раз получавший «Золотой мяч».

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35 комментариев

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Мурад Сабиев
Хоть ты и не придаешь значение, но 8 ЗМ я думаю у тебя, считай, в руках.
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Человек1991
Месси Легенда Футбола ! Учитывая абсолютно все матчи во взрослой карьере, 1100 игр , 910 голов, более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок, 5000 созданных голевых моментов. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФА , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2 раза Чемпион Франции,1 Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории !
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El Ilusionista
Ответ Мурад Сабиев
Хоть ты и не придаешь значение, но 8 ЗМ я думаю у тебя, считай, в руках.
Он уже за 9-м пошел
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Rio de Janeiro
Для Месси ЗМ такая же будеичная штука как для Баварии салатница, да и конкуренция примерно одинаковая)
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Lanapiano
Лукавит, что никогда)
А после ЧМ , наверное, так и есть.
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Роман Шевцов
Ответ Человек1991
4 левейших Лиги Чемпионов с сотней подсуживаний .
у Месси все лч левые
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Ничего Смешного
Ответ Человек1991
Месси Легенда Футбола ! Учитывая абсолютно все матчи во взрослой карьере, 1100 игр , 910 голов, более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок, 5000 созданных голевых моментов. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФА , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2 раза Чемпион Франции,1 Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории !
Ну вот, нашли кто Месси усыпет ковровую дорожку лепестками роз.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Velirpa
когда говорят, что Криш плохой, я всегда вспоминаю аутиста, при помощи Фифа и судей выиграл ЧМ, при помощи Фифа забирал чужие ЗМ, у Марадоны таких привилегий не было.
Чел Марадона буквально рукой забивал 😁
Конечно фаны Кришти футболом не интересуются, но не знать этот факт совсем надо отдалённым быть. Хотя что вас интересует кроме инстаграма и тиктока, сииу
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Топлю за барсу 10 лет
не переживай, Лёня. Олег за тебя думает
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нелюбитель футбола
Ответ Любезный Коссутий
вот чем Месси выгодно отличается от значительной части своей фанбазы - адекватностью.
А когда уже Геша будет отличаться ею?.. Хе..
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vk5w6rqvxx
Ответ rigobersong
А теперь сравните с этим:)) https://www.sports.ru/football/1113465134-krishtianu-ronaldu-esli-by-mne-skazali-chto-portugaliya-vyigraet-chm-b.html https://www.sports.ru/football/1113733337-federacziya-futbola-portugalii-napravit-fifa-dokazatelstva-togo-chto-1.html
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Пацанчик реальный
Ответ Человек1991
4 левейших Лиги Чемпионов с сотней подсуживаний .
Мы знаем,что у Месси 4 левейших ЛЧ,не надо напоминать!
+3
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Роман Шевцов
Ответ Человек1991
Месси Легенда Футбола ! Учитывая абсолютно все матчи во взрослой карьере, 1100 игр , 910 голов, более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок, 5000 созданных голевых моментов. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФА , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2 раза Чемпион Франции,1 Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории !
Роналду посильнее на клубном уровне. 3 лч против 5 лч о многом говорит
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Bill Zapulil
Ответ Человек1991
Месси Легенда Футбола ! Учитывая абсолютно все матчи во взрослой карьере, 1100 игр , 910 голов, более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок, 5000 созданных голевых моментов. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФА , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2 раза Чемпион Франции,1 Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории !
Ооох и устал же ты писать все это, наверно🥸
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Казанский парень
Ответ Топлю за барсу 10 лет
не переживай, Лёня. Олег за тебя думает
Я не думаю за него
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Men77
"Я не гонюсь за рекордами, но гол Бруну, по братски, перепишите на меня 🙏"
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нелюбитель футбола
Не надо скромности.. Возьмём и 8-й ЗМ с удовольствием... Геша вон и за пластмассовый арабский готов удавить Милинковича... А не возьмём - всё равно балласт в пердиве... Хе..
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leon01
почему 7?? 8!!
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Михо
ЧМ для Лео был конечно намного важнее ЗМ. Их уже было 7, будет 8, лучший игрок в истории
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rigobersong
А теперь сравните с этим:))

https://www.sports.ru/football/1113465134-krishtianu-ronaldu-esli-by-mne-skazali-chto-portugaliya-vyigraet-chm-b.html

https://www.sports.ru/football/1113733337-federacziya-futbola-portugalii-napravit-fifa-dokazatelstva-togo-chto-1.html
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Aleksandr Danilov
Как миллионеры говорят, что деньги не главное
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