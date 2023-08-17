Судьи Безбородов и Иванов пропустят третий тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в Грозном
Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов вновь не получили назначений на РПЛ.
Их нет в списке назначений на игры 5-го тура Мир РПЛ ни в качестве главных судей, ни в качестве резервных или видеоарбитров.
Эти арбитры пропускают третий тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в игре 2-го тура между «Ахматом» и ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, Иванов исполнял обязанности видеоассистента.
Напомним, Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. ЦСКА победил со счетом 3:2.
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