Судьи Безбородов и Иванов пропустят третий тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в Грозном

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Футбол

Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов вновь не получили назначений на РПЛ.

Их нет в списке назначений на игры 5-го тура Мир РПЛ ни в качестве главных судей, ни в качестве резервных или видеоарбитров.

Эти арбитры пропускают третий тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в игре 2-го тура между «Ахматом» и ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, Иванов исполнял обязанности видеоассистента.

Напомним, Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. ЦСКА победил со счетом 3:2.

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7 комментариев

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Удар Кержакова
к матчу ЦСКА-Зенит вернутся)
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Новый тренер ФК Спартак
их надо банить навсегда! чтобы другим урок был, а сейчас хотят как шумиха пройдет вернуть их , так и будет лига приколов
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Кони_Сопрано
А как это работает? Им после заседания ЭСК разве не должны были назначить фиксированный, заранее определённый «простой», чтобы все стороны конфликта понимали масштаб наказания? Или теперь каждый тур будет игра на лепесточках «судит - не судит»?
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бесдомный понь
Без Иванова Зенит горит.
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