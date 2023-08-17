Судьи Безбородов и Иванов пропустят третий тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в Грозном

Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов вновь не получили назначений на РПЛ.

Их нет в списке назначений на игры 5-го тура Мир ни в качестве главных судей, ни в качестве резервных или видеоарбитров.

Эти арбитры пропускают третий тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в игре 2-го тура между « » и ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, исполнял обязанности видеоассистента.

Напомним, назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. победил со счетом 3:2.

Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит Карасев. Мешков – на ВАР

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