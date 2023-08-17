Захарян перейдет в «Сосьедад». «Динамо» заплатит его агенту 2 млн евро, разногласия уладили

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Павел Андреев агенты деньги Арсен Захарян Футбол

Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» состоится.

Как пишет Иван Карпов, «Динамо» удалось уладить разногласия с агентом Павлом Андреевым, который представляет интересы Захаряна. Он получит от клуба 2 млн евро за переход Арсена в «Реал Сосьедад».

Трансфер атакующего полузащитника в баскский клуб состоится. Ранее сообщалось, что «Сосьедад» заплатит за игрока 12 млн евро и бонусы.

Статистику 20-летнего игрока можно изучить здесь.

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79 комментариев

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Доносят в России, расстреливают в Америке
Писец, чуваку заплатили два ляма просто за то, что он существует
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Trash Talking
Ответ Отец Абду
Теперь ждём новые заголовки от спортса: "Реал Сосьедад" Захаряна принимает "Барсу", в гостях у "Реала" и сыграли вничью с "Атлетико":)
Арсен Себастьян из Сан-Захаряна
+31
-3
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Отец Абду
Теперь ждём новые заголовки от спортса: "Реал Сосьедад" Захаряна принимает "Барсу", в гостях у "Реала" и сыграли вничью с "Атлетико":)
+29
-3
+26
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Fg Gf
павла андреева пожизненно отстранить от футбола
+20
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АКА
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Писец, чуваку заплатили два ляма просто за то, что он существует
Ну так, адвокатам, риэлторам, нотариусам тоже видимо платят просто за существование.
+17
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Дмитрий
это типо сутенёр штоле бабки получил?
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<~Inter~>
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Писец, чуваку заплатили два ляма просто за то, что он существует
с чего вдруг такие мысли? Если агент сам предложил Захаряна Сосьедаду и инициировал их переговоры с Динамо, то имеет право получить свой кусок пирога
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Baxxter
Ну если так, то отлично! Рад за Арсена, пусть всё получится!
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Mihail0910
Ну если пишет Иван Карпов, который лично присутствует на всех переговорах находясь в шкафу, тогда доверять новости можно.
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Tomas Nepotrebko
Ответ АКА
Ну так, адвокатам, риэлторам, нотариусам тоже видимо платят просто за существование.
риэлторы в большинстве случаев - паразиты сделок с недвижимостью и да, получают деньги ни за что
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Richman95
Просто 2 лимона евро НИ ЗА ЧТО
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savik-A.M.
почему агенту платит Динамо а не Сосьедад?
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Ярик01
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Писец, чуваку заплатили два ляма просто за то, что он существует
А кто Реал Сосьедад нашел и организовал сделку, Динамо?
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Olga.t
Очень надеюсь, что решение окончательное и никто больше не сунет липкие лапки в этот трансфер.
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Carlton Palmer
Ответ savik-A.M.
почему агенту платит Динамо а не Сосьедад?
Откаты же
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Evgeny Trifonov
пиявки от футбола
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Артём Саяпин
Ответ АКА
Ну так, адвокатам, риэлторам, нотариусам тоже видимо платят просто за существование.
Что в этом списке делает адвокат не понятно. Но в целом вы правы, это профессии паразиты
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Stewart D.
агенты - опухоль футбола. Жаль что игрок просто так не может от него избавиться, ведь там все переплетено с криминалом
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Win@nt
Вот реально с кем бороться надо, так это с такими "присосками"... Что в этой работе такого великого, чтобы с одного трансфера такие безумные суммы платить?
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IlyaGrain
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Писец, чуваку заплатили два ляма просто за то, что он существует
Если это так просто , чего тогда мы тут сидим, а не игроков в Испанию продаем ?)
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Мукунку хороший
Когда перейдёт тогда и напишите.. прям противно уже..
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Магомед Саид Амирханов
На конец-то!
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Ракелль
надеюсь он в эту субботу с ЦСКА не сыграет уже
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Machine Head
Ну вот и все разрешилось . Как я и писал ранее агент даст задний ход и примет единственно верное решение . Вместо 25 % получит 10. Дай Бог все сложится у Арсена .
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Александр Черных
Ответ Причёска Бэйла
Работа мечты.
Что мешает?
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