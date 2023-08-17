Захарян перейдет в «Сосьедад». «Динамо» заплатит его агенту 2 млн евро, разногласия уладили
Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» состоится.
Как пишет Иван Карпов, «Динамо» удалось уладить разногласия с агентом Павлом Андреевым, который представляет интересы Захаряна. Он получит от клуба 2 млн евро за переход Арсена в «Реал Сосьедад».
Трансфер атакующего полузащитника в баскский клуб состоится. Ранее сообщалось, что «Сосьедад» заплатит за игрока 12 млн евро и бонусы.
Статистику 20-летнего игрока можно изучить здесь.
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