Сергей Бубка покинет World Athletics. Он входил в систему организации 22 года

Теги прыжки с шестом Сергей Бубка World Athletics (IAAF) сборная Украины НОК Украины Легкая атлетика

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, украинец Сергей Бубка покинет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) после 22 лет работы в организации.

Об этом сообщает Inside the Games. Бубка не выставил свою кандидатуру на переизбрание в должности первого вице-президента, которую занимал с 2015 года.

С 2001 года украинец также входил в управляющий совет World Athletics.

В июле уже сообщалось, что Бубка покинет пост первого вице-президента организации. Это последовало вслед за информацией о том, что у него есть бизнес в ДНР.

В прошлом году Бубка ушел в отставку с поста главы Национального олимпийского комитета Украины.

 

 

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4 комментария

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Рус Киссенжер
Бубка - это бизнес.
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#nikon
получается, денюжки важнее
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