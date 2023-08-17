Сергей Бубка покинет World Athletics. Он входил в систему организации 22 года

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, украинец Сергей Бубка покинет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) после 22 лет работы в организации.

Об этом сообщает Inside the Games. Бубка не выставил свою кандидатуру на переизбрание в должности первого вице-президента, которую занимал с 2015 года.

С 2001 года украинец также входил в управляющий совет World Athletics.

В июле уже сообщалось, что Бубка покинет пост первого вице-президента организации. Это последовало вслед за информацией о том, что у него есть бизнес в ДНР.

В прошлом году Бубка ушел в отставку с поста главы Национального олимпийского комитета Украины.