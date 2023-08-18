Захарян прилетит в Испанию в пятницу. Медосмотр в «Сосьедаде» уже запланирован

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Фабрицио Романо Футбол

Арсен Захарян 18 августа прибудет в Испанию.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в пятницу полузащитник отправится на Пиренейский полуостров с целью завершения трансфера в «Реал Сосьедад». Медосмотр уже запланирован.

Сообщалось, что «Динамо» получит за 20-летнего игрока 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.

Захарян представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир РПЛ.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ну что сказать. Здоровья. И успехов. Хорошо, что Испанию показывает окко😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Многостродальный трансфер всё таки состоится
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Шевченко
Честно, уже немного напрягает эта история. По скорее бы уже хоть чем-нибудь это закончилось
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Карелин
3 дня уже летит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Сосьедад Захаряна попылит и пошумит в Лиге Чемпионов и в Ла Лиге )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Пока ещё не хир ви гоу, но уже близко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий