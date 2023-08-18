Захарян прилетит в Испанию в пятницу. Медосмотр в «Сосьедаде» уже запланирован

Арсен Захарян 18 августа прибудет в Испанию.

Как утверждает инсайдер , в пятницу полузащитник отправится на Пиренейский полуостров с целью завершения трансфера в « ». Медосмотр уже запланирован.

Сообщалось, что « » получит за 20-летнего игрока 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.

представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир .

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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