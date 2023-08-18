Захарян прилетит в Испанию в пятницу. Медосмотр в «Сосьедаде» уже запланирован
Арсен Захарян 18 августа прибудет в Испанию.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в пятницу полузащитник отправится на Пиренейский полуостров с целью завершения трансфера в «Реал Сосьедад». Медосмотр уже запланирован.
Сообщалось, что «Динамо» получит за 20-летнего игрока 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.
Захарян представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир РПЛ.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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