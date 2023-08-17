Депутат Свищев: «Мы видим кризис проведения Олимпийских игр, их формат уже не вызывает в мире прежнего интереса»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Политика Матч ТВ Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев заявил о кризисе проведения Олимпийских игр.

«Международный олимпийский комитет (МОК) действительно во многом принимает политизированные решения. Но мы не собираемся и не собирались ждать благосклонности или еще каких‑то проявлений в свой адрес.

Российским спортсменам необходимо получать соревновательную практику, развиваться, обеспечивать свои семьи. По данному направлению у нас есть подвижки внутри страны, пройдут и Игры БРИКС, и Всемирные игры дружбы. Уверен, появятся и другие, новые форматы международных соревнований.

При этом мы видим кризис проведения Олимпийских игр, формат проведения которых уже не вызывает в мире прежнего интереса. Важно при этом подчеркнуть, что наша страна никогда не отказывалась от взаимодействия на спортивных аренах и площадках.

Мы считаем, что в спорте как раз нет места политическим проявлениям и советуем придерживаться того же мнения крупнейшим спортивным организациям и странам», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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28 комментариев

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Илья Савчук
Как же они себя успокаивают каждый день подобными однотипными фразочками.
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Bartez1986
игры СНГ зато вызвали большой интерес. правда, их нигде не показали, но интерес был большой
+19
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omega pepega
Пруфов разумеется не будет
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Jefri AG
Ну дык если Европа уже вся загнила и замёрзла, чего вы ждёте от олимпийских игр? Хорошо хоть мы подтвердили своё величие на играх СНГ.
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Андрей Рязанов
Конечно! Соловьёва с Симонян смотреть куда интереснее.
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Viks
Интерес можно оценить только количеством телезрителей и зрителей на трибунах, но никак не словоблудством свищевых
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Bartez1986
Весь мир ждёт очередную суперпупермегагиперхоккейную серию Россия - Беларусь. Какие тут Олимпиады
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несахар
по логике свищева, олимпиады смотрели только из-за россии, ахах.
понятно, что подобные истеричные заявления имеют цель взвывать к эмоциям самых доверчивых граждан россии, у которых ноль критического мышления, но таких к несчастью очень много
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anton18578
Свищев, не свисти
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СынМилосердова
А если бы наших допустили, то кипяток бы лился из всех госкабинетов по поводу каждой медальки
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Alexander2022
Поэтому вы не успокоитель, что не допускают?
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Arty K.
да? а мы видим кризис именно в таких, как татупед Свищев
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Melnikov1968
С удовольствием смотрел ЗОИ в Пекине и ЛОИ в Токио. Великолепная картинка, высокий уровень соревнований и много звёздных спортсменов. Ну а Свищев, как обычно, выполняет установку партии и шпарит по методичке. Если хочешь, сам смотри свои Брикс и СНГ. Твои речи не убидительны.
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Jeff Lebowski
Ответ Илья Савчук
Как же они себя успокаивают каждый день подобными однотипными фразочками.
Да не себя, а народ. У них-то и так всё спокойно, лол.
+3
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Петя Клюквин
Главное, чтобы игры стран БРИКС стали полноценной заменой олимпийских игр, также как единая валюта стран БРИКС заменила никому не нужный доллар!😂😂😂😂😂
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<~Inter~>
Ну баскетбол, футбол, теннис и возможно хоккей на Олимпиаде не вызывают большого интереса. В других же дисциплинах ни один чемпионат мира или другой турнир не способны конкурировать в рейтингах с олимпиадой
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Пессиход
Будь олимпиада в России, он бы говорил диаметрально противоположно
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HRYNDEL
Ему проходу опять в больничке не те таблетки дали!!!
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Viks
и советуем придерживаться того же мнения крупнейшим спортивным организациям и странам» --- А Папе Римскому Свищев ничего не хочет посоветовать?
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Доминик
От создателей лозунгов "Омерига доживает последние дни" и "Доллар вот-вот рухнет" 🤡🤡🤡
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Волька-ибн-Алёша
зелен виноград,да
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Имя Фамилия
На ютубе есть ролик:
"РАСПАД МИРОВОГО СПОРТА. СЕРГЕЙ ПЕРЕСЛЕГИН".
О том, что и как лучше делать России в данной ситуации.
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Jhon
Каждый день одна и та же мантра.
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Финикс
With more than 14 months to go until the opening ceremony, Paris 2024 has already sold 70 per cent of the 10 million tickets for the Olympic Games.

вот такой вот кризис
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Olga.t
Ответ Bartez1986
игры СНГ зато вызвали большой интерес. правда, их нигде не показали, но интерес был большой
Да мы бы об этих играх вообще не узнали, если бы вчера Чернышенко не проболтался))
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