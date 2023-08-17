Депутат Свищев: «Мы видим кризис проведения Олимпийских игр, их формат уже не вызывает в мире прежнего интереса»

Депутат Дмитрий Свищев заявил о кризисе проведения Олимпийских игр.

«Международный олимпийский комитет (МОК) действительно во многом принимает политизированные решения. Но мы не собираемся и не собирались ждать благосклонности или еще каких‑то проявлений в свой адрес.

Российским спортсменам необходимо получать соревновательную практику, развиваться, обеспечивать свои семьи. По данному направлению у нас есть подвижки внутри страны, пройдут и Игры БРИКС, и Всемирные игры дружбы. Уверен, появятся и другие, новые форматы международных соревнований.

При этом мы видим кризис проведения Олимпийских игр, формат проведения которых уже не вызывает в мире прежнего интереса. Важно при этом подчеркнуть, что наша страна никогда не отказывалась от взаимодействия на спортивных аренах и площадках.

Мы считаем, что в спорте как раз нет места политическим проявлениям и советуем придерживаться того же мнения крупнейшим спортивным организациям и странам», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.