Зверев впервые после травмы обыграл соперника из топ-10 – Медведева

в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл – 6:4, 5:7, 6:4.

Для немца это первая победа над игроком топ-10 с « »-2022, где он обыграл . На том турнире он порвал связки голеностопа, из-за чего пропустил вторую половину сезона. В 2023-м он проиграл десятке восемь матчей.

Кроме того, он прервал серию из трех поражений от Медведева и сделал счет в личных встречах 7:9.

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