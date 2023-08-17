Зверев впервые после травмы обыграл соперника из топ-10 – Медведева
Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл Даниила Медведева – 6:4, 5:7, 6:4.
Для немца это первая победа над игроком топ-10 с «Ролан Гаррос»-2022, где он обыграл Карлоса Алькараса. На том турнире он порвал связки голеностопа, из-за чего пропустил вторую половину сезона. В 2023-м он проиграл десятке восемь матчей.
Кроме того, он прервал серию из трех поражений от Медведева и сделал счет в личных встречах 7:9.
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Второй сет- сойдёт, на троечку, но объективно вёл и выглядел лучше
Третий сет - играл лучше Зверева, был пассивен на приёме, не мог реализовать брейк-понты, а потом и свою проиграл, а дальше начал ругаться со всеми.
Я что-то вчера погорячился и прогнозировал ещё пару матчей Медведева на турнире, не глядя в сетку… не то что неожиданно, но опять проиграл всё сам. Ждём информацию по кортам и мячам.
Просто в этом году наоборот получилось)
Обычно осенью выходил, тут наоборот ушёл)
Когда в 2022 он был посредственен на августовских Мастерсах - он и на ЮСО лишь до 4-го круга дошел...
Можно только усмотреть некоторое сходство с Цинци-21, когда Даниил врезался в камеру и дальше пошло непонятно что во 2-3 сете с Рублевым. Но! Там за плечами Даниила был титул в Торонто. Была отличная игра в Цинци, когда он взял 7 сетов подряд, с прекрасной подачей.
Сейчас нет ничего((( Даниил в довольно средней форме, с ужасной подачей, результаты на Мастерсах получше, чем у остальных наших, но, не особо радуют((