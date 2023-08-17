Зверев впервые после травмы обыграл соперника из топ-10 – Медведева

Теги ATP Western & Southern Open Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл Даниила Медведева – 6:4, 5:7, 6:4.

Для немца это первая победа над игроком топ-10 с «Ролан Гаррос»-2022, где он обыграл Карлоса Алькараса. На том турнире он порвал связки голеностопа, из-за чего пропустил вторую половину сезона. В 2023-м он проиграл десятке восемь матчей.

Кроме того, он прервал серию из трех поражений от Медведева и сделал счет в личных встречах 7:9.

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15 комментариев

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pizzatcarizza
Да уж, чет Даня под конец года совсем расклеился. На юс опене теперь хотя бы пару раундов пройти в такой форме
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Sander Westerveld
Всегда болею за наших, но Медведь начинает напрягать своими психами. Снова, как и на прошлом мастерсе, на БП соперника двойную делает, опять эти возгласы в адрес судей. Если представить, что я нейтральный зритель, то мне бы хотелось болеть за Сашу. Да и мощи вообще у Дани нет, когда Саше надо было, он просто на бадминтон переходил и Даня сам все отдавал. Надо учиться атаковать. На одной обороне шлемы больше не возьмёшь
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Сергей48
Не хочется ругать Даниила сейчас! Наверное только слова сочувствия и поддержки! Забыть и готовиться к US Open!
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Ничего Смешного
Первый сет - ужасный от Дани
Второй сет- сойдёт, на троечку, но объективно вёл и выглядел лучше
Третий сет - играл лучше Зверева, был пассивен на приёме, не мог реализовать брейк-понты, а потом и свою проиграл, а дальше начал ругаться со всеми.
Я что-то вчера погорячился и прогнозировал ещё пару матчей Медведева на турнире, не глядя в сетку… не то что неожиданно, но опять проиграл всё сам. Ждём информацию по кортам и мячам.
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costa0545
Вот и хардого специалиста обыграл, ха ха, кстати я так и думал, что Даниил провалит хордовый сезон и ещё по больше статьей кто самый крутой из наших на Харде)))
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Утя Ваткин
Эх Даня. Расстроил ты меня.
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Антон Тимофеев
Ответ Доминик
Медведев не может весь сезон играть стабильно. Или первая половина сезона, или вторая. На ЮСО вряд ли далеко пройдет.
Собственно, у Медведева сильной первой половины года еще и не было)) В 2023 это случилось первый раз)) И теперь мы смотрим новую историю выступлений Даниила во второй половине... Пока не впечатляет, надо сказать((
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Lanapiano
Тоскливый матч.. Что ж, Саше победа нужнее)
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Ан Кот
стата матча у обоих ерундовенькая, но победителя не судят как говорится, а вот Медведю надо серьезно поработать перед ЮСО
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Доминик
Медведев не может весь сезон играть стабильно. Или первая половина сезона, или вторая. На ЮСО вряд ли далеко пройдет.
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Nikolay Stavrogin
Ответ Антон Тимофеев
Собственно, у Медведева сильной первой половины года еще и не было)) В 2023 это случилось первый раз)) И теперь мы смотрим новую историю выступлений Даниила во второй половине... Пока не впечатляет, надо сказать((
Медведь на то и медведь, раньше вышел из спячки - раньше ушёл)
Просто в этом году наоборот получилось)
Обычно осенью выходил, тут наоборот ушёл)
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Three Days Grace
уже и не верится, что в этом сезоне было такое дикое начало...
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Док Аксель
Даня как хардсмен в это сезоне во второй его половине не впечатляет ни игрой, ни результатом, к сожалению.
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Антон Тимофеев
Ответ petia.subbotin
Ну теперь сто проц минимум финал у медведя на юс опен, он всегда выстреливает когда уже никто не верит
С чего это? В 2019 у него был финал Вашингтона-финал Торонто-титул в Цинци. В итоге, финал на ЮСО. В 2021 титул в Торонто - полуфинал на Цинци - титул на Юсо.
Когда в 2022 он был посредственен на августовских Мастерсах - он и на ЮСО лишь до 4-го круга дошел...

Можно только усмотреть некоторое сходство с Цинци-21, когда Даниил врезался в камеру и дальше пошло непонятно что во 2-3 сете с Рублевым. Но! Там за плечами Даниила был титул в Торонто. Была отличная игра в Цинци, когда он взял 7 сетов подряд, с прекрасной подачей.

Сейчас нет ничего((( Даниил в довольно средней форме, с ужасной подачей, результаты на Мастерсах получше, чем у остальных наших, но, не особо радуют((
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