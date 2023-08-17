Лига конференций. 3-й раунд. «Сабах» Мусаева в гостях у «Партизана», «Бешикташ» против «Нефтчи», «Динамо» Киев – «Арис»

Сегодня состоятся ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

« » примет « », « » Киев сыграет с « », «Санта-Колома» Дмитрия Черышева на выезде встретится с , «Сабах» Мурада Мусаева – с «Партизаном».

Лига Конференций

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч: 0:5

Первый матч: 0:3

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:2

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:0

Первый матч: 0:0

Первый матч: 0:2

Первый матч: 6:1

Первый матч: 2:1

Первый матч: 3:1

Первый матч: 0:4

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:0

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:0

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:3

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:5

Первый матч: 2:1

Первый матч: 1:5

Первый матч: 1:2

Первый матч: 3:1

Первый матч: 1:3

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:3

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:2

Первый матч: 0:0

Первый матч: 0:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

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