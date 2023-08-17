Лига конференций. 3-й раунд. «Сабах» Мусаева в гостях у «Партизана», «Бешикташ» против «Нефтчи», «Динамо» Киев – «Арис»

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Сегодня состоятся ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Бешикташ» примет «Нефтчи», «Динамо» Киев сыграет с «Арисом», «Санта-Колома» Дмитрия Черышева на выезде встретится с АЗ, «Сабах» Мурада Мусаева – с «Партизаном».

Лига Конференций

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Погонь Польша – Гент Бельгия
Дата проведения
17 августа, 19.00, «Городской стадион Щецин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:5

 

Пюник Армения – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
17 августа, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:3

 

Актобе Казахстан – Шепши Румыния
Дата проведения
17 августа, 19.00, «Орталык Актобе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

 

Линкольн Гибралтар – Балкани Косово
Дата проведения
17 августа, 19.00, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

 

Маккаби Тель-Авив Израиль – АЕК Ларнака Кипр
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Блумфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

 

АПОЭЛ Кипр – Дила Гори Грузия
Дата проведения
17 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:0

 

Левски Болгария – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Георгий Аспарухов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

 

Рига Латвия – Твенте Нидерланды
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Сконто»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

 

Ференцварош Венгрия – Хамрун Спартанс Мальта
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 6:1

 

Аустрия Австрия – Легия Польша
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Франц Хорр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

 

Бешикташ Турция – Нефтчи Азербайджан
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Водафон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 3:1

 

Гзира Юнайтед Мальта – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:4

 

Бранн Норвегия – Арука Португалия
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Бранн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

 

Нордшелланд Дания – Стяуа Румыния
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Фарум Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

 

Динамо Киев Украина – Арис Греция
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Rapid Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

 

ПАОК Греция – Хайдук Сплит Хорватия
Дата проведения
17 августа, 20.30, «Тумба»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

 

Мидтьюлланд Дания – Омония Кипр
Дата проведения
17 августа, 20.45, «MCH Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

 

Свифт Эсперанж Люксембург – Струга Северная Македония
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Stade de Luxembourg»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:3

 

Неман Беларусь – Целе Словения
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Альцуфер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

 

Акюрейри Исландия – Брюгге Бельгия
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:5

 

Партизани Албания – Валмиера Латвия
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Ружди Бижута»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

 

Осиек Хорватия – Адана Демирспор Турция
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Stadion Pampas»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:5

 

Спартак Трнава Словакия – Лех Польша
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Городской стадион Трнава»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

 

Риека Хорватия – Б-36 Торсхавн Фарерские острова
Дата проведения
17 августа, 21.15, «ХНК Риека»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 3:1

 

Марибор Словения – Фенербахче Турция
Дата проведения
17 августа, 21.15, «Людски врт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:3

 

Дерри Сити Северная Ирландия – Тобол Казахстан
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Талла»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

 

АЗ Алкмар Нидерланды – Санта-Колома Андорра
Дата проведения
17 августа, 21.45, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

 

Люцерн Швейцария – Хиберниан Шотландия
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Швисспорарена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:3

 

Хартс Шотландия – Русенборг Норвегия
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Тайнкасл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

 

Партизан Сербия – Сабах Азербайджан
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Партизан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

 

Дебрецен Венгрия – Рапид Вена Австрия
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Надьэрдеи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

 

Флора Эстония – Фарул Румыния 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
16 августа, 19.00, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Ривалдиньо, 0:2 – 18 Будеску.
ФлораГрюнвальд, Калласте (Лиландер, 55), Кууск, Сеппик (Kolobov, 55), Хуссар, Васильев, Миллер, Кураксин (Михайлов, 55), Оямаа (Vain, 87), Зенев (Pajo, 73), Аллику.
ФарулАиоани, Ларие, Кики (Вианна, 50), Попеску (Боли, 46), Sirbu, Будеску, Неделку (Диогу Кейруш, 70), Артян, Бэлуцэ (Грамень, 46), Ривалдиньо, Мазилу (Вынэ, 46).
Предупреждение:
Ларие (58).

Первый матч: 0:3

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

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