Лига конференций. 3-й раунд. «Сабах» Мусаева в гостях у «Партизана», «Бешикташ» против «Нефтчи», «Динамо» Киев – «Арис»
Сегодня состоятся ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
«Бешикташ» примет «Нефтчи», «Динамо» Киев сыграет с «Арисом», «Санта-Колома» Дмитрия Черышева на выезде встретится с АЗ, «Сабах» Мурада Мусаева – с «Партизаном».
Лига Конференций
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 17 августа, 19.00, «Городской стадион Щецин»
Первый матч: 0:5
- Дата проведения
- 17 августа, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 17 августа, 19.00, «Орталык Актобе»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 17 августа, 19.00, «Виктория Стэдиум»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Блумфилд»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Георгий Аспарухов»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Сконто»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Групама-Арена»
Первый матч: 6:1
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Франц Хорр»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Водафон Парк»
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Национальный стадион»
Первый матч: 0:4
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Бранн»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Фарум Парк»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Rapid Arena»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 17 августа, 20.30, «Тумба»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 17 августа, 20.45, «MCH Арена»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Stade de Luxembourg»
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Альцуфер»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Лаугардалсвеллур»
Первый матч: 1:5
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Ружди Бижута»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Stadion Pampas»
Первый матч: 1:5
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Городской стадион Трнава»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 17 августа, 21.15, «ХНК Риека»
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
- 17 августа, 21.15, «Людски врт»
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 17 августа, 21.45, «Талла»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 17 августа, 21.45, «АФАС-стадион»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 17 августа, 21.45, «Швисспорарена»
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 17 августа, 21.45, «Тайнкасл»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Партизан»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Надьэрдеи»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 16 августа, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Голы:
- 0:1 – 4 Ривалдиньо, 0:2 – 18 Будеску.
-
Флора –
Грюнвальд, Калласте (Лиландер, 55), Кууск, Сеппик (Kolobov, 55), Хуссар, Васильев, Миллер, Кураксин (Михайлов, 55), Оямаа (Vain, 87), Зенев (Pajo, 73), Аллику.
-
Фарул –
Аиоани, Ларие, Кики (Вианна, 50), Попеску (Боли, 46), Sirbu, Будеску, Неделку (Диогу Кейруш, 70), Артян, Бэлуцэ (Грамень, 46), Ривалдиньо, Мазилу (Вынэ, 46).
- Предупреждение:
- Ларие (58).
Первый матч: 0:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Комментарии