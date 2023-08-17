Шнякин о претензиях «Зенита»: «Чуть ли не от Миллера прилетело: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Алексей Миллер Дмитрий Шнякин Матч ТВ брань Футбол

Дмитрий Шнякин вспомнил, какие претензии были к нему у Алексея Миллера.

«В 2015 или 2016 году на зимнем сборе «Зенит» играл с норвежской командой.

Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от Миллера прилетела  претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»

А я не знал, что для местных это чувствительный момент. У меня жена родилась в Петербурге, но росла в Сыктывкаре. Я ей рассказываю: «Все же говорят «питерцы»!»

Она такая: «Какие на ### питерцы? Петербуржцы!» И начинает мне пихать! Я ей: «Ты за кого, мать? Что происходит?!» – рассказал комментатор «Матч ТВ».

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60 комментариев

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Павел Швецов
Какие на ### питерцы? Мы культурные люди из культурной столицы
+72
-6
+66
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edward_freeman
Ответ Павел Швецов
Какие на ### питерцы? Мы культурные люди из культурной столицы
Бонжур епта, жомапэль петербуржец
+48
-1
+47
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Михаил Сафонов
Ответ z9dz9286c2
Я сам питерец , никаких проблем , даже внимания не обращал
Откуда приехал?
+30
-2
+28
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Покерный Футбол
Ответ Павел Швецов
Какие на ### питерцы? Мы культурные люди из культурной столицы
Но росла то в Сыктывкаре))) поэтому на ###, но петербуржцы
+27
-1
+26
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Nick Crosier
Уровень Шнякина это говорить и потом извиняться.
+11
-2
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artpal
Ответ rigobersong
В этой ситуации больше всего жаль жену, родилась в Питере, а переехала в Сыктывкар:)
А ещё вышла замуж за Шнякина. Да, с какого-то момента ей не прет
+8
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Биомеханоид
Ответ Omega-3
"Булка хлеба" - это чисто московское. Взялся острить, так хоть предмет изучи.
Если ты не понял, то нечего на зеркало пенять.
+7
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artpal
Ответ Omega-3
"Булка хлеба" - это чисто московское. Взялся острить, так хоть предмет изучи.
Так вроде в этом и прикол у него в комменте, все слова московские
+7
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L.A.S_Vegas_777_
Все правильно тебе жена напихала, бездарь
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Ena Therapy
«Какие на ### питерцы? Петербуржцы!» И начинает мне пихать!
Зачем Шнякин про личную жизнь начал рассказвать ? Ну пихает и пихает что-то в тебя, зачем всем это знать ?
+9
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Groznyi2024
Ответ Павел Швецов
Какие на ### питерцы? Мы культурные люди из культурной столицы
***** - слитно. Учи матчасть, *******
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vendigo
московцы удивляются своей же неграмотностью
+19
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Дмитрий Васин
Шнякин и Журавель. Тупой и еще тупее.
+5
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Dimario
Фистинг Шнякина в новостях. Теперь я видел все
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elole
"питерцы" просто неграмотно, похоже, шнякин не в курсе
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rigobersong
Ответ Биомеханоид
Выходит как-то питерец из подъезда за булкой хлеба... Так и начался апокалипсис.
Петербуржцы выходят из парадной!:)
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Omega-3
Шнягин...
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Omega-3
Ответ artpal
Так вроде в этом и прикол у него в комменте, все слова московские
А, в этом дело. Старенький я, не сообразил. :)
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ZarvuR2020
Так от Миллера или нет? Или от Жарова?
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rigobersong
В этой ситуации больше всего жаль жену, родилась в Питере, а переехала в Сыктывкар:)
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Любитель побеждать
И эти люди говорят, что комплексы у Москвы🤣
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Timur_A
Ответ vendigo
московцы удивляются своей же неграмотностью
Шнякин на Украине родился.
Он - понаехавший, а не "московец".
И, правильно говорить "удивляются неграмотностИ"
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Dmitriy Racheev
Расчленинградцы?
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edward_freeman
Шнякину пихают за питерцев 18+
Смотреть без смс
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Made-in-Russia
Какие же все-таки отсталые комментаторы на нашем ТВ.
Уткин прав на 1000%.
Раньше, что ни комментатор, то запоминающийся голос, свой антураж. А это просто шушера какая-то, а не комментаторы.
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