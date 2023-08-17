Шнякин о претензиях «Зенита»: «Чуть ли не от Миллера прилетело: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»

Дмитрий Шнякин вспомнил, какие претензии были к нему у Алексея Миллера.

«В 2015 или 2016 году на зимнем сборе « » играл с норвежской командой.

Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от прилетела претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»

А я не знал, что для местных это чувствительный момент. У меня жена родилась в Петербурге, но росла в Сыктывкаре. Я ей рассказываю: «Все же говорят «питерцы»!»

Она такая: «Какие на ### питерцы? Петербуржцы!» И начинает мне пихать! Я ей: «Ты за кого, мать? Что происходит?!» – рассказал комментатор « ».

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