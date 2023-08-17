Шнякин о претензиях «Зенита»: «Чуть ли не от Миллера прилетело: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»
Дмитрий Шнякин вспомнил, какие претензии были к нему у Алексея Миллера.
«В 2015 или 2016 году на зимнем сборе «Зенит» играл с норвежской командой.
Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от Миллера прилетела претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»
А я не знал, что для местных это чувствительный момент. У меня жена родилась в Петербурге, но росла в Сыктывкаре. Я ей рассказываю: «Все же говорят «питерцы»!»
Она такая: «Какие на ### питерцы? Петербуржцы!» И начинает мне пихать! Я ей: «Ты за кого, мать? Что происходит?!» – рассказал комментатор «Матч ТВ».
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Зачем Шнякин про личную жизнь начал рассказвать ? Ну пихает и пихает что-то в тебя, зачем всем это знать ?
Он - понаехавший, а не "московец".
И, правильно говорить "удивляются неграмотностИ"
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Уткин прав на 1000%.
Раньше, что ни комментатор, то запоминающийся голос, свой антураж. А это просто шушера какая-то, а не комментаторы.