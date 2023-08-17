«Спартак» представил красно-черную третью форму. Она посвящена победам над «Аяксом» в 1998-м

Теги Спартак премьер-лига Россия игровая форма стиль Футбол

«Спартак» представил красно-черную форму на сезон-2023/24.

Третий комплект посвящен победам над «Аяксом» в Кубке УЕФА в 1998 году. Тогда москвичи играли в схожих цветах.

«При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – говорится в описании к видео «Спартака» о презентации формы.

Фото: t.me/fcsmtgstore.spartak.com

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110 комментариев

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Ростовский
Амкар
+148
-34
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Фут.Боль
Ответ ParvizLNDRreal
Милан )
Амкар
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ParvizLNDRreal
Милан )
+80
-21
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Плакса Джон ушел налево
Крутая 👍
+66
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Magico!
В 2013/2014 черная офигенная была. с красными гетрами
+47
0
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Marco Nero
Ответ Фут.Боль
Амкар
Локомотив НН
+39
-3
+36
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Zlodimir
А ведь посыл ролика имеет сегодня для фанатов, кто помнит тот матч с Аяксом и ту интересную и непривычную форму, двойной посыл!
Футбол папа с сыном, а вернее матч РПЛ, где действует дрянь под названием фануйди, смотрят не на стадионе! А на ДИВАНЕ!
Встречаемся на диванах или в барах и смотрим футбол!
А Майка эта уже продаётся скоро как год в составе «капсульной» ретроколлекции!
+32
-4
+28
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Oleg Olegov
Вспомнил дикий взгляд Горлуковича возле грустного Арвеладзе, прослезился.
+26
0
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Art Rz
Видео супер! Чуть слезы не навернулись :)
+18
-2
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Boroldinho
Ролик мощнейший, так же с батей смотрели ту игру. Умеют черти снимать.
+15
0
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Spamos11
Ответ Art Rz
Видео супер! Чуть слезы не навернулись :)
У меня навернулись, если честно
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евГений
Ответ trav
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🤡
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viktorpavlov70
Ответ Zlodimir
А ведь посыл ролика имеет сегодня для фанатов, кто помнит тот матч с Аяксом и ту интересную и непривычную форму, двойной посыл! Футбол папа с сыном, а вернее матч РПЛ, где действует дрянь под названием фануйди, смотрят не на стадионе! А на ДИВАНЕ! Встречаемся на диванах или в барах и смотрим футбол! А Майка эта уже продаётся скоро как год в составе «капсульной» ретроколлекции!
Хоть кто-то заметил очевидное. В первом случае с дивана смотрели футбол из Голландии. Во втором же смотрят с дивана футбол в Москве. Сразу напрашивается ассоциация с ограничениями. В 1998 году с деньгами и визами, в 2023 - с документом, о котором "мечтали все ярые болельщики"
+9
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Дмитрий Агалаков
Классная форма. Вообще люблю, когда Спартак добавляет чёрный цвет в дизайн формы. Всегда становится очень стильно.
+8
-1
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Kozheke Kozheke
конец 90х, это матчи Спартака со Сьоном, Карлсруэ, с Интером. Матч с Аяксом стоит особняком. Хорошая команда была у голландцев, состав был хороший. Весь матч сидел, как иголках. Это период, когда Романцев не отжигал пьяным на конференции)Олды помнят про Цихмейструка)
Было время доугое, люди другие, нет пропаганды, в воздухе витал дух будущего, пока непонятно какого, но уж точно не такого, какое сейчас. Мои братья и я в том числе, по привычке болели за Спартак и Динамо Киев)
И продолжаем поддерживать)
+6
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Иван Недорезов
я же мужик, я не плачу
+7
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Форма в которой играли против АЯКСа в 2011 и Динамо 2013, лучше была. имхо
+6
-1
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corazón blanco
Ответ Ростовский
Амкар
Чтобы Джикия показывал свой лучший футбол, специально сделали для капитана)
+7
-2
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евГений
Ответ Magico!
В 2013/2014 черная офигенная была. с красными гетрами
Факт! В фифе еще помню чаще других надевал
+5
0
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добрый грек
Ответ Marco Nero
Локомотив НН
Апполон Каламарьяс
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Korney
Ширко знатно между ног ВанДерСару положил))а спустя 10 лет этот же трюк исполнил Аршавина
+5
-1
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Art Rz
Ответ Spamos11
У меня навернулись, если честно
Даа! Наш человек
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Никита Самарин
Видео супер! Прям ностальгия 😢
+4
-1
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Vovan94
Для коллекции взял бы. И вообще черные варианты всегда нравились больше белых. А тут ещё и в полосках,лайк)
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Sergeev55
Амкар жив
+3
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