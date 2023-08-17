«Спартак» представил красно-черную третью форму. Она посвящена победам над «Аяксом» в 1998-м
«Спартак» представил красно-черную форму на сезон-2023/24.
Третий комплект посвящен победам над «Аяксом» в Кубке УЕФА в 1998 году. Тогда москвичи играли в схожих цветах.
«При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – говорится в описании к видео «Спартака» о презентации формы.
Фото: t.me/fcsmtg; store.spartak.com
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Футбол папа с сыном, а вернее матч РПЛ, где действует дрянь под названием фануйди, смотрят не на стадионе! А на ДИВАНЕ!
Встречаемся на диванах или в барах и смотрим футбол!
А Майка эта уже продаётся скоро как год в составе «капсульной» ретроколлекции!
Было время доугое, люди другие, нет пропаганды, в воздухе витал дух будущего, пока непонятно какого, но уж точно не такого, какое сейчас. Мои братья и я в том числе, по привычке болели за Спартак и Динамо Киев)
И продолжаем поддерживать)