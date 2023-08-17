«Спартак» представил красно-черную третью форму. Она посвящена победам над «Аяксом» в 1998-м

«Спартак» представил красно-черную форму на сезон-2023/24.

Третий комплект посвящен победам над «Аяксом» в Кубке УЕФА в 1998 году. Тогда москвичи играли в схожих цветах.

«При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – говорится в описании к видео « » о презентации формы.

Фото: t.me/fcsmtg; store.spartak.com

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