Лига Европы. 3-й раунд. БАТЭ примет «Шериф», «Астана» в гостях у «Лудогорца», «Днепр-1» против «Славии»
Ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут в четверг.
БАТЭ примет «Шериф», «Днепр-1» сыграет со «Славией», «Астана» в гостях встретится с «Лудогорцем».
Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф. Проигравшие попадут в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 17 августа, 19.00, «Сонера Стэдиум»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 17 августа, 20.00, «Бравида Арена»
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
- 17 августа, 20.30, «Копавогсволлюр»
Первый матч: 2:6
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Люминус Арена»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Днепр-Арена»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Борисов-Арена»
Первый матч: 1:5
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Лудогорец Арена»
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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