Лига Европы. 3-й раунд. БАТЭ примет «Шериф», «Астана» в гостях у «Лудогорца», «Днепр-1» против «Славии»

Ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут в четверг.

примет « », « » сыграет со «Славией», « » в гостях встретится с «Лудогорцем».

Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф. Проигравшие попадут в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч: 1:2

Первый матч: 3:1

Первый матч: 2:6

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:3

Первый матч: 1:5

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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