Лига Европы. 3-й раунд. БАТЭ примет «Шериф», «Астана» в гостях у «Лудогорца», «Днепр-1» против «Славии»

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Ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут в четверг.

БАТЭ примет «Шериф», «Днепр-1» сыграет со «Славией», «Астана» в гостях встретится с «Лудогорцем».

Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф. Проигравшие попадут в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

ХИК Финляндия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
17 августа, 19.00, «Сонера Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

 

Хэкен Швеция – Жальгирис Вильнюс Литва
Дата проведения
17 августа, 20.00, «Бравида Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 3:1

 

Брейдаблик Исландия – Зриньски Босния и Герцеговина
Дата проведения
17 августа, 20.30, «Копавогсволлюр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:6

 

Генк Бельгия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Люминус Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

 

Днепр-1 Украина – Славия Чехия
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Днепр-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:3

 

БАТЭ Беларусь – Шериф Молдова
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Борисов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:5

 

Лудогорец Болгария – Астана Казахстан
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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1 комментарий

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BARCA_10
Астане желаю повторить матч недельной давности, проходить болгар и тягаться с Аяксом в раунде ПО!
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