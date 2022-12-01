Аргентина и Польша в плей-офф ЧМ-2022, Роналду близок к переходу в «Аль-Наср», «АвтоВАЗ» стал партнером КХЛ и другие новости утра

1. В 3-м туре ЧМ-2022 Аргентина разобралась с Польшей (2:0), несмотря на блестящий сэйв Шченсного, отбившего удар Месси с весьма сомнительного пенальти. В параллельном матче Мексика выиграла у Саудовской Аравии (2:1).

Аргентина ожидаемо вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе C. А вот Польша прокралась со второго места с очень большой натяжкой – благодаря лучшей разнице голов из-за пропущенного Мексикой мяча на 95-й минуте. А ведь без этого пришлось бы считать карточки, полученные командами. Дикая развязка!

В группе D Франции уступила Тунису (0:1), но все равно осталась первой. Австралия обыграла Данию (1:0) и вышла в следующий раунд, а полуфиналист Евро-2020 – нет.

Сформировались еще две пары 1/8 финала: Аргентина сыграет с Австралией, Франция – с Польшей.

2. «Авангард» победил ЦСКА, «Торпедо» обыграло «Адмирал», «Трактор» уступил «Барысу», «Ак Барс» проиграл «Сибири» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

3. Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Наср», где будет получать 200 млн евро за сезон! Также Криштиану пытался договориться с «Реалом» на 6 месяцев. 37-летний португалец получил награду от фонда Пеле за «выдающиеся достижения на поле и вне его и бесконечную приверженность проблемам детей».

4. НХЛ. «Торонто» обыграл «Сан-Хосе» (3:1), Самсонов отразил 23 броска из 24 в первом матче после травмы. «Рейнджерс» без Шестеркина и без очков Панарина справились с «Оттавой» (3:1). Все результаты дня – здесь.

5. ЭСК РФС поддержала все решения арбитра Владимира Москалева в матче «Зенита» и «Спартака», кроме неудаления Квинси Промеса по итогам массовой драки. Две другие претензии клуба из Санкт-Петербурга отклонили.

6. Ханна Оберг победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Тандревольд – 2-я, Виттоцци – 3-я, Эльвира Оберг – 9-я.

7. НБА. 49 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Майами» и другие результаты.

8. И снова грустные вести из Катара и вокруг ЧМ. Болельщика сборной США выгнали со стадиона из-за радужной повязки на рукаве перед игрой с Ираном, хотя ФИФА заявила, что радужная символика разрешена на стадионах ЧМ-2022. У иранских болельщиков отбирали футболки с надписью «Женщина, жизнь, свобода». Еще в Иране силовиками убит водитель, гудком праздновавший вылет сборной. А вот видео с надписью «Иран, Россия с тобой!» перед игрой с США на экране кинотеатра в Москве оказалось фэйком.

9. Степанова победила в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжам в Вершине Теи, Непряева – 2-я, Баранова – 3-я. Коростелев выиграл коньковый спринт у мужчин, Большунов – 3-й, Терентьев – 5-й.

10. Есть версия, что наследница испанского престола влюблена в Гави. 17-летняя принцесса Леонор носит в школу папку с фотографиями полузащитника сборной Испании и «Барселоны».

11. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прибыла в Катар, где в фан-зоне ЧМ-2022 выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

12. World Athletics не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики и продлила отстранение россиян. Вопрос о ВФЛА отложен до марта 2023 года.

13. «АвтоВАЗ» стал партнером КХЛ. Клава Кока, Анет Сай, НАZИМА и Егор Шип выступят на Матче звезд КХЛ в Челябинске.

14. Испанский теннисист Фернандо Вердаско дисквалифицирован на два месяца, потому что забыл продлить терапевтическое исключение для своего лекарства от Синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и сдал положительный тест на метилфенидат.

Цитаты дня:

Евгения Медведева: «Мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать»

Майк Тайсон: «Если Канело посмеет тронуть Месси, мне придется вернуться в ринг спустя много лет»

Байден о выходе США в 1/8 финала ЧМ: «Бог их любит. Говорил тренеру и игрокам: «Вы можете»