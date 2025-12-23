«Удинезе» интересуется Воробьевым и контактировал с агентами форварда «Локомотива». Клубы еще не вели переговоры (Иван Карпов)

Дмитрий Воробьев интересен «Удинезе».

Нападающий «Локомотива » Дмитрий Воробьев заинтересовал «Удинезе ».

Итальянский клуб прорабатывает возможный трансфер российского футболиста и контактировал с представителями игрока, сообщил журналист Иван Карпов.

Однако переговоров между клубами еще не было.

В этом сезоне Воробьев забил 8 голов и сделал 1 передачу в 15 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .

«Удинезе» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на четыре очка от зоны еврокубков.