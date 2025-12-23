«Удинезе» интересуется Воробьевым и контактировал с агентами форварда «Локомотива». Клубы еще не вели переговоры (Иван Карпов)
Дмитрий Воробьев интересен «Удинезе».
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заинтересовал «Удинезе».
Итальянский клуб прорабатывает возможный трансфер российского футболиста и контактировал с представителями игрока, сообщил журналист Иван Карпов.
Однако переговоров между клубами еще не было.
В этом сезоне Воробьев забил 8 голов и сделал 1 передачу в 15 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
«Удинезе» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на четыре очка от зоны еврокубков.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48554 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости