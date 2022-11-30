Вердаско отстранили на 2 месяца за лекарство от СДВГ

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Фернандо Вердаско дисквалифицирован на два месяца, потому что забыл продлить терапевтическое исключение для своего лекарства от Синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и сдал положительный тест на метилфенидат.

39-летний испанец согласился с дисквалификацией, его временное отстранение истекает 8 января 2023 года.

TUE, или терапевтическое исключение, позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные вещества.

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