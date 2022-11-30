Легендарный боксер отреагировал на слова абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса в адрес форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

После матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Аргентиной и Мекскикой (2:0) появилось видео из раздевалки аргентинцев, на котором видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.

На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

«Некто по имени Канело угрожал Лионелю Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется вернуться в ринг спустя много лет», – написал Тайсон в соцсетях.

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