Полуфиналист Евро-2020 Дания не вышла в плей-офф ЧМ-2022. Тунис тоже вылетел

Полуфиналист Евро-2020 не смог выйти в плей-офф .

проиграла команде Австралии (0:1) в 3-м туре группового раунда и заняла четвертое место в группе D.

Команда тренера сыграла вничью и дважды уступила в трех матчах на ЧМ-2022, набрав один балл. При этом сборная Дании забила всего один гол в трех играх и пропустила три.

Также из этой группы выступления на турнире завершила сборная Туниса, которая победила команду Франции (1:0) в 3-м туре.

набрал 4 балла в трех матчах при разнице голов 1:1. Команда Джалала Кадери расположилась на третьем месте в группе.