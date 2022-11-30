Полуфиналист Евро-2020 Дания не вышла в плей-офф ЧМ-2022. Тунис тоже вылетел

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Полуфиналист Евро-2020 не смог выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Дании проиграла команде Австралии (0:1) в 3-м туре группового раунда и заняла четвертое место в группе D.

Команда тренера Каспера Юлманда сыграла вничью и дважды уступила в трех матчах на ЧМ-2022, набрав один балл. При этом сборная Дании забила всего один гол в трех играх и пропустила три.

Также из этой группы выступления на турнире завершила сборная Туниса, которая победила команду Франции (1:0) в 3-м туре.

Тунис набрал 4 балла в трех матчах при разнице голов 1:1. Команда Джалала Кадери расположилась на третьем месте в группе.

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