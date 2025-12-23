Степашин об утверждении Гусева тренером «Динамо»: «Задача – взятие Кубка. Рассчитываю, что Газзаев будет ему помогать – договоренность есть»

Сергей Степашин: рассчитываю, что Газзаев будет помогать Гусеву в «Динамо».

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал решение клуба утвердить Ролана Гусева в качестве главного тренера команды до завершения нынешнего сезона.

«Только что до конца сезона главным тренером «Динамо» мы назначили Ролана Гусева. Задача, но он и сам ее озвучил недавно, – взятие Кубка.

И, конечно нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть.

Ролана я знаю с 18 лет. Воспитанник «Динамо», играл при Газзаеве очень здорово, потом в ЦСКА, за сборную страны, брал кубок УЕФА.

Вы знаете, он у нас в прошлом году уже примерялся к посту главного тренера. И в этом году четыре матча провел, они были разными, но со «Спартаком», кстати, был неплохой.

Поэтому мы рассчитываем, что наш воспитанник сумеет вместе с нами сделать все, чтобы «Динамо » выполнило те задачи, о которых я говорю.

Но самое главное – это повышение качества игры. Недавно рассматривали вопросы укрепления состава. Есть ряд предложений, но пока еще говорить рано. Просто нужно укреплять и защиту, и нападение, и опорную зону – совершенно очевидно. Ролан тоже об этом знает.

Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев , который воспитал и сделал Ролана, как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договоренность есть», – сказал Сергей Степашин .

