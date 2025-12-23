  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Степашин об утверждении Гусева тренером «Динамо»: «Задача – взятие Кубка. Рассчитываю, что Газзаев будет ему помогать – договоренность есть»
18

Степашин об утверждении Гусева тренером «Динамо»: «Задача – взятие Кубка. Рассчитываю, что Газзаев будет ему помогать – договоренность есть»

Сергей Степашин: рассчитываю, что Газзаев будет помогать Гусеву в «Динамо».

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал решение клуба утвердить Ролана Гусева в качестве главного тренера команды до завершения нынешнего сезона.

«Только что до конца сезона главным тренером «Динамо» мы назначили Ролана Гусева. Задача, но он и сам ее озвучил недавно, – взятие Кубка.

И, конечно нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть.

Ролана я знаю с 18 лет. Воспитанник «Динамо», играл при Газзаеве очень здорово, потом в ЦСКА, за сборную страны, брал кубок УЕФА.

Вы знаете, он у нас в прошлом году уже примерялся к посту главного тренера. И в этом году четыре матча провел, они были разными, но со «Спартаком», кстати, был неплохой.

Поэтому мы рассчитываем, что наш воспитанник сумеет вместе с нами сделать все, чтобы «Динамо» выполнило те задачи, о которых я говорю.

Но самое главное – это повышение качества игры. Недавно рассматривали вопросы укрепления состава. Есть ряд предложений, но пока еще говорить рано. Просто нужно укреплять и защиту, и нападение, и опорную зону – совершенно очевидно. Ролан тоже об этом знает.

Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев, который воспитал и сделал Ролана, как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договоренность есть», – сказал Сергей Степашин.

Газзаев может получить пост руководителя в «Динамо». Его кандидатуру предлагает консультативный совет (Иван Карпов)

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48912 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
logoСергей Степашин
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мартинес о том, забьет ли Роналду 1000 голов за карьеру: «Не думаю, что это его цель. Секрет Криштиану – быть лучшим сегодня и наслаждаться каждым днем»
17 минут назад
Ролан Гусев: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за самые высокие места. Понимаю ответственность и ожидания»
31 минуту назад
ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова» за неуплату налогов. Гендиректор клуба заявил, что их разблокируют до конца года: «Долг погасим»
52 минуты назад
Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: «У футболистов в России многие границы размыты – особенно в отношениях с девушками. Ощущают вседозволенность. Поначалу было сложно»
сегодня, 10:51
Владислав Радимов: «Рад, что Кержаков догнал Дзюбу по голам – справедливость восторжествовала. Будет порнография, если Артема опять позовут в сборную. Тогда вызывайте и Александра»
сегодня, 10:37
Аршавин не ожидал провала Карпина в «Динамо»: «Для меня он лучший тренер России. Это футбольный человек»
сегодня, 10:20
Судья Карпов признал получение 600 тысяч рублей от «Торпедо» за матч против «Енисея» в 2024-м. Арбитр отрицает, что влиял на результат (Иван Карпов)
сегодня, 10:15
Слот о травме Исака: «Он выбыл надолго – на пару месяцев. Безрассудный подкат ван де Вена, в 10 из 10 таких случаев высока вероятность серьезного повреждения»
сегодня, 10:01
Пройдите опрос – сделайте Спортс’’ лучше!
сегодня, 10:00
«Удинезе» интересуется Воробьевым и контактировал с агентами форварда «Локомотива». Клубы еще не вели переговоры (Иван Карпов)
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» готов заплатить около 5 млн евро за 18-летнего Костича из «Партизана». Форвард забил 8 голов в 20 матчах сезона лиги Сербии
42 минуты назад
Агент Макарова о Гусеве во главе «Динамо»: «Денис едет на сбор бороться за место в составе. Интерес к нему есть – он качественный футболист»
сегодня, 10:27
ФИФА тестирует новую технологию определения аутов и офсайдов. Ее опробовали на Межконтинентальном кубке
сегодня, 09:48
Лотар Маттеус: «Кейн для «Баварии» – гораздо больше, чем просто бомбардир. Он только начал собирать коллекцию титулов. Харри превзошел ожидания»
сегодня, 08:43
Радимов назвал «Сочи» разочарованием РПЛ: «Как можно было оставить тренера, уехавшего домой во время стыков? В команде был полный раздрай и разнобой»
сегодня, 07:55
Талалаев об эффективности аутов «Балтики»: «Важны правильное заполнение зон подбора, нанесение удара и доигровки. В «Ахмате» мы копировали исландцев»
сегодня, 07:25
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Насафом», Спортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 07:10Видео
Шалимов о календаре: «Раньше в Италии были паузы на Рождество, а теперь их нет. На утомлении невозможно показывать хорошее качество игры»
сегодня, 06:22
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино примет «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
сегодня, 06:10
Невилл о 1-м голе Роджерса «МЮ»: «Йоро должен выбрасываться и вступать с ним в борьбу за пределами штрафной»
сегодня, 05:59