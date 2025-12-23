Радимов назвал «Сочи» разочарованием РПЛ: «Как можно было оставить тренера, уехавшего домой во время стыков? В команде был полный раздрай и разнобой»

Радимов назвал «Сочи» главным разочарованием в осенней части сезона РПЛ.

После 18 туров южане занимают в таблице последнее место.

«Со знаком минус в таблице это, конечно же, «Сочи». Я так и не могу понять, как можно было оставить у руля тренера [Морено ], который уехал домой во время стыковых матчей за выход в РПЛ. И в итоге добиться того, чтобы в команде был полный раздрай и разнобой. И я не уверен, что они теперь спасутся.

Ну и помимо «Сочи » — «Спартак » и «Динамо», — сказал бывший полузащитник «Зенита».