Радимов назвал «Сочи» разочарованием РПЛ: «Как можно было оставить тренера, уехавшего домой во время стыков? В команде был полный раздрай и разнобой»
Радимов назвал «Сочи» главным разочарованием в осенней части сезона РПЛ.
Владислав Радимов назвал «Сочи» главным разочарованием в осенней части сезона РПЛ.
После 18 туров южане занимают в таблице последнее место.
«Со знаком минус в таблице это, конечно же, «Сочи». Я так и не могу понять, как можно было оставить у руля тренера [Морено], который уехал домой во время стыковых матчей за выход в РПЛ. И в итоге добиться того, чтобы в команде был полный раздрай и разнобой. И я не уверен, что они теперь спасутся.
Ну и помимо «Сочи» — «Спартак» и «Динамо», — сказал бывший полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
