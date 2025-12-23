  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов назвал «Сочи» разочарованием РПЛ: «Как можно было оставить тренера, уехавшего домой во время стыков? В команде был полный раздрай и разнобой»
3

Радимов назвал «Сочи» разочарованием РПЛ: «Как можно было оставить тренера, уехавшего домой во время стыков? В команде был полный раздрай и разнобой»

Радимов назвал «Сочи» главным разочарованием в осенней части сезона РПЛ.

Владислав Радимов назвал «Сочи» главным разочарованием в осенней части сезона РПЛ.

После 18 туров южане занимают в таблице последнее место.

«Со знаком минус в таблице это, конечно же, «Сочи». Я так и не могу понять, как можно было оставить у руля тренера [Морено], который уехал домой во время стыковых матчей за выход в РПЛ. И в итоге добиться того, чтобы в команде был полный раздрай и разнобой. И я не уверен, что они теперь спасутся. 

Ну и помимо «Сочи» — «Спартак» и «Динамо», — сказал бывший полузащитник «Зенита».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48304 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoВладислав Радимов
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoРоберт Морено
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Заболотный может уйти в аренду в «Сочи». «Спартак» планирует сделать ставку на Угальде и Гарсию во 2-й части сезона (Sport Baza)
18 декабря, 09:14
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
15 декабря, 14:09
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
12 декабря, 14:18
Главные новости
Тебас о ТВ-контракте Ла Лиги: «Мы единственные в ведущих лигах, кто значительно растет – почти на 10%. В АПЛ лучше на 2%, в Бундеслиге – 2%, Серия А упала на 8%, Лига 1 – на 35%»
17 минут назад
«Не готов работать с бабой – так и звучало. Потом мне сообщили о переводе в «Локо-2». Экс-реабилитолог «Локомотива» и «Зенита» Бурова о Кучуке
21 минуту назад
Тикнизян о выборе сборной Армении: «Правильное решение, ни разу не пожалел. Я не попадал даже в самый расширенный список России. Это меня надоумило, что я не нужен»
30 минут назад
Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона
43 минуты назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас»
44 минуты назад
Рассказываем про работу с K8S в Yandex Cloud – новая статья на Хабре от нашего DevOps-инженера!
45 минут назадВакансия
Гендиректор «Ростова» опроверг информацию о долгах клуба: «Непонятно, из какого они воздуха взяты. Никакой распродажи не планируется»
сегодня, 07:39
Экс-реабилитолог «Зенита» о «помощи шаманов» футболистам: «Удается поселить в голове игрока идею: он просто так платит деньги человеку, танцующему с бубном»
сегодня, 07:04
Наир Тикнизян: «Кем я остался в истории «Локомотива»? Никем. То, что сыграл порядка 120-130 матчей, никого не волнует»
сегодня, 06:49
Шалимов о штабе «Спартака»: «Могу помочь Романову. Нужен коллектив из спартаковцев: Тихонов, Мор, миллион людей. А Кахигао смотрит иностранцев»
сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Лотар Маттеус: «Кейн для «Баварии» значит гораздо больше, чем просто бомбардир. Он только начал собирать коллекцию титулов. Харри превзошел ожидания»
2 минуты назад
Талалаев об эффективности аутов «Балтики»: «Важны правильное заполнение зон подбора, нанесение удара и доигровки. В «Ахмате» мы копировали исландцев»
сегодня, 07:25
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Насафом», Спортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 07:10Видео
Шалимов о календаре: «Раньше в Италии были паузы на Рождество, а теперь их нет. На утомлении невозможно показывать хорошее качество игры»
сегодня, 06:22
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино примет «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
сегодня, 06:10
Невилл о 1-м голе Роджерса «МЮ»: «Йоро должен выбрасываться и вступать с ним в борьбу за пределами штрафной»
сегодня, 05:59
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:36
Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: «Это ведущие позиции. Фейковые новости, мне кажется»
сегодня, 05:00
У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов. У «Челси» 17 авторов голов, у «Ливерпуля» – 14
сегодня, 04:30
Судья Танашев: «Мажич может позвонить в день матча, одной‑двумя фразами снять давление – и ты уже спокойно выходишь на игру»
сегодня, 03:52