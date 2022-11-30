Наследница испанского престола влюблена в Гави. 17-летняя принцесса Леонор носит в школу папку с фотографиями хавбека (As)

Наследница испанского престола влюблена в полузащитника «Барселоны».

По информации As, принцесса Леонор, старшая дочь короля Филиппа VI, испытывает сильные чувства к . Так, она носит с собой в школу папку, на которой наклеены фотографии игрока.

Король Испании в настоящее время находится в Дохе, где поддерживает национальную команду на ЧМ-2022. После матча с Коста-Рикой (7:0) он зашел в раздевалку сборной, чтобы поздравить ее с победой.

Утверждается, что 18-летний хавбек подписал для Филиппа VI футболку меньшего размера, чем носит король. Есть мнение, что подарок предназначался для дочери монарха.

17-летняя Леонор – принцесса Астурийская, старшая дочь в семье Филиппа VI и его жены Летисии, наследница престола.