ФИФА заявила, что радужная символика разрешена на стадионах ЧМ-2022

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ФИФА подтвердила, что радужная символика на трибунах во время ЧМ-2022 не запрещена.

«В ФИФА осведомлены об инцидентах, когда разрешенные предметы запрещали демонстрировать на стадионах.

Власти Катара заверили нас, что они связались с уполномоченными лицами в местах проведения [турнира] по поводу согласованных правил и регламента ЧМ-2022 в Катаре.

ФИФА продолжает тесно сотрудничать со страной-организатором, чтобы обеспечить полное выполнение соответствующих правил и согласованных протоколов», – говорится в заявлении ФИФА, опубликованном в среду.

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