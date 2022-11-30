ФИФА заявила, что радужная символика разрешена на стадионах ЧМ-2022

ФИФА подтвердила, что радужная символика на трибунах во время не запрещена.

«В ФИФА осведомлены об инцидентах, когда разрешенные предметы запрещали демонстрировать на стадионах.

Власти Катара заверили нас, что они связались с уполномоченными лицами в местах проведения [турнира] по поводу согласованных правил и регламента ЧМ-2022 в Катаре.

ФИФА продолжает тесно сотрудничать со страной-организатором, чтобы обеспечить полное выполнение соответствующих правил и согласованных протоколов», – говорится в заявлении ФИФА, опубликованном в среду.

Болельщика США выгнали со стадиона из-за радужной повязки на рукаве перед игрой с Ираном (Mirror)