У иранских болельщиков отбирали футболки с надписью «Женщина, жизнь, свобода» на матче с США

У иранских болельщиков на матче против США отбирали футболки с лозунгами.

Сотрудники службы безопасности конфисковали у болельщиков футболки с надписью «Женщина, жизнь, свобода».

Очевидец рассказал, что несколько болельщиков-мужчин, которые повязали себе на спину флаги Ирана, во время матча со сборной США (0:1) размахивали белыми футболками с этим лозунгом. Сотрудники катарской службы безопасности заметили это и попросили болельщиков отдать футболки. Болельщики выполнили их требование и продолжили смотреть матч.

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