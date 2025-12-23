Владислав Радимов: «Рад, что Кержаков догнал Дзюбу по голам – справедливость восторжествовала. Будет порнография, если Артема опять позовут в сборную. Тогда вызывайте и Александра»

Владислав Радимов: если Дзюбу опять позовут в сборную – это полная порнография.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с пересчетом голов Александра Кержакова за сборную России.

Ранее ФИФА подтвердила , что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Я очень рад, что Кержаков догнал Дзюбу по забитым мячам за сборную – справедливость восторжествовала. Надо еще его мячи пересмотреть – может, и еще один найдут.

И если Дзюбу опять позовут в национальную команду – это будет уже просто полная порнография. Тогда надо вызывать и Кержакова, пусть он проходит медобследование, и они по тайму оба сыграют.

Все равно у нас матчи только товарищеские, а в таком случае внимание болельщиков к матчу будет просто космическим», – заявил Владислав Радимов .