World Athletics не стала восстанавливать членство ВФЛА и продлила отстранение россиян. Вопрос о восстановлении ВФЛА отложен до марта 2023 года

Теги допинг сборная России ВФЛА Себастьян Коу Руне Андерсен Легкая атлетика

Совет World Athletics не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но намерен принять окончательное решение по этому вопросу в марте 2023 года. 

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

«Окончательное решение по восстановлению ВФЛА мы хотим принять в марте 2023 года», – заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

«Рабочая группа доложила, что есть прогресс по восстановлению, окончательная рекомендация будет дана в марте 2023 года. И она будет заключаться в рекомендации восстановить статус ВФЛА», – отметил глава World Athletics Себастьян Коу. 

Также World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от соревнований из-за ситуации на Украине.

«Санкции, исключающие спортсменов из России и Беларуси, остаются в силе до особого распоряжения», – заявил Коу на пресс-конференции по итогам совета организации. 

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