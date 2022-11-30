World Athletics не стала восстанавливать членство ВФЛА и продлила отстранение россиян. Вопрос о восстановлении ВФЛА отложен до марта 2023 года

Совет World Athletics не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но намерен принять окончательное решение по этому вопросу в марте 2023 года.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

«Окончательное решение по восстановлению ВФЛА мы хотим принять в марте 2023 года», – заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

«Рабочая группа доложила, что есть прогресс по восстановлению, окончательная рекомендация будет дана в марте 2023 года. И она будет заключаться в рекомендации восстановить статус ВФЛА», – отметил глава World Athletics Себастьян Коу.

Также World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от соревнований из-за ситуации на Украине.

«Санкции, исключающие спортсменов из России и Беларуси, остаются в силе до особого распоряжения», – заявил Коу на пресс-конференции по итогам совета организации.