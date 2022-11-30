Клава Кока, Анет Сай, НАZИМА и Егор Шип выступят на Матче звезд КХЛ в Челябинске.

«Популярные артисты ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока станут полноценными участниками Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022, который пройдет 10-11 декабря 2022 года в Челябинске.

Slame и Анет Сай осенью 2022-го выпустили совместный сингл «Доберемся до вершин», который сразу стал «хоккейным» хитом.

Участие в съемках клипа на этот трек принял нападающий московского «Динамо» , кроме того, сейчас эта песня играет на матчах Фонбет Чемпионата КХЛ», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Звездный уик-энд пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.

Рэпер Slame и Анет Сай записали трек нового сезона КХЛ. Рашевский снялся в клипе