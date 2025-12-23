Слот о травме Исака: «Он выбыл надолго – на пару месяцев. Безрассудный подкат ван де Вена, в 10 из 10 таких случаев высока вероятность серьезного повреждения»

Арне Слот: Ван де Вен сделал безрассудный подкат против Исака.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о травме нападающего команды Александера Исака .

Мерсисайдцы ранее сообщили , что футболиста травма голеностопа, включающая перелом малоберцовой кости. Форвард получил повреждение 20 декабря в матче АПЛ против «Тоттенхэма » (2:1) после подката защитника Микки ван де Вена.

«Он выбыл надолго, на пару месяцев. Это огромное разочарование и для него, и для нас.

На мой взгляд, это был безрассудный подкат. Я много говорил о фоле Хави Симонса против Вирджила ван Дейка , за который его удалили, но, как по мне, это нарушение было непреднамеренным. Не думаю, что от такого фола можно получить травму.

В ситуации с ван де Веном, если ты сделаешь такой подкат 10 раз, то в 10 случаях высока вероятность получения футболистом серьезной травмы», – сказал Арне Слот.