Судья Карпов признал получение 600 тысяч рублей от «Торпедо» за матч против «Енисея» в 2024-м. Арбитр отрицает, что влиял на результат (Иван Карпов)
Судья Юрий Карпов получил 600 тысяч рублей от «Торпедо».
Арбитр Юрий Карпов признался в получении 600 тысяч рублей от «Торпедо», сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналиста Ивана Карпова.
Речь идет о матче Первой лиги, который прошел в июле 2024 года, когда «Торпедо» обыграло «Енисей» (1:0).
При этом Карпов отрицает, что оказал влияние на результат.
Судья Егоров признался в получении 1,5 млн рублей от директора «Торпедо». Арбитр утверждает, что не оказывал влияние на матч против «Арсенала»
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48859 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости