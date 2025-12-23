Судья Карпов признал получение 600 тысяч рублей от «Торпедо» за матч против «Енисея» в 2024-м. Арбитр отрицает, что влиял на результат (Иван Карпов)

Судья Юрий Карпов получил 600 тысяч рублей от «Торпедо».

Арбитр Юрий Карпов признался в получении 600 тысяч рублей от «Торпедо», сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналиста Ивана Карпова.

Речь идет о матче Первой лиги , который прошел в июле 2024 года, когда «Торпедо» обыграло «Енисей » (1:0).

При этом Карпов отрицает, что оказал влияние на результат.

Судья Егоров признался в получении 1,5 млн рублей от директора «Торпедо». Арбитр утверждает, что не оказывал влияние на матч против «Арсенала»