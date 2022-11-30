Байден о выходе США в 1/8 финала ЧМ: «Бог их любит. Говорил тренеру и игрокам: «Вы можете»

Президент США Джо Байден отреагировал на выход сборной в 1/8 финала .

Когда матч между сборными США и Ирана (1:0) завершился, политик, только выступивший с речью на заводе SK Siltron в Бей-Сити, прервал общение с гостями и вернулся на сцену.

Его выступление не было запланировано, поэтому сначала он говорил в выключенный микрофон на фоне звучащей музыки.

«США – Иран, 1:0, матч окончен!» – крикнул Байден. На эти слова гости мероприятия отреагировали аплодисментами и криками «США! США!»

«США! США!» – поддержал гостей политик. Потом он добавил: «Это большая игра, ребята! Когда я общался с тренером и игроками, то сказал: «Вы можете сделать это». Они такие: «Эххх».

Они сделали это! Бог любит их. Я просто подумал, что вы захотите это услышать».

Слова Байдена были встречены аплодисментами.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная США сыграет с Нидерландами.

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