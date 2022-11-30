Байден о выходе США в 1/8 финала ЧМ: «Бог их любит. Говорил тренеру и игрокам: «Вы можете»
Президент США Джо Байден отреагировал на выход сборной в 1/8 финала ЧМ-2022.
Когда матч между сборными США и Ирана (1:0) завершился, политик, только выступивший с речью на заводе SK Siltron в Бей-Сити, прервал общение с гостями и вернулся на сцену.
Его выступление не было запланировано, поэтому сначала он говорил в выключенный микрофон на фоне звучащей музыки.
«США – Иран, 1:0, матч окончен!» – крикнул Байден. На эти слова гости мероприятия отреагировали аплодисментами и криками «США! США!»
«США! США!» – поддержал гостей политик. Потом он добавил: «Это большая игра, ребята! Когда я общался с тренером и игроками, то сказал: «Вы можете сделать это». Они такие: «Эххх».
Они сделали это! Бог любит их. Я просто подумал, что вы захотите это услышать».
Слова Байдена были встречены аплодисментами.
В 1/8 финала чемпионата мира сборная США сыграет с Нидерландами.
США – сборная-противоречие. Топовые идеи в атаке и пугающая пассивность – одновременно в каждом матче
Чистое достоинство: как игроки США утешали проигравший Иран
Игроки США все чаще попадают в топ-клубы Европы. Эти четыре фактора объяснят прогресс
Комментарии