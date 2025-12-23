  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лотар Маттеус: «Кейн для «Баварии» – гораздо больше, чем просто бомбардир. Он только начал собирать коллекцию титулов. Харри превзошел ожидания»
7

Лотар Маттеус: «Кейн для «Баварии» – гораздо больше, чем просто бомбардир. Он только начал собирать коллекцию титулов. Харри превзошел ожидания»

Лотар Маттеус похвалил Харри Кейна.

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался по поводу игры нападающего команды Харри Кейна в этом сезоне.

Форвард забил 19 голов в 15 матчах Бундеслиги.

«На мой взгляд, лучшим игроком сезона Бундеслиги на данный момент является Харри Кейн.

Он не просто лидирует в гонке бомбардиров с 19 голами. То, как он ведет себя на поле и за его пределами, – это совершенно другой Кейн, не тот, которого мюнхенцы подписали два года назад.

Его пригласили как бомбардира, чтобы заменить Роберта Левандовского, но Кейн для команды значит гораздо больше, чем просто бомбардир. Он вносит свой вклад, усердно работает и вдохновляет других.

Он только начал собирать свою коллекцию титулов. Все надеются, что он останется в «Баварии» надолго. От него многого ожидали, но Кейн превзошел все ожидания», – сказал Лотар Маттеус.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48551 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoЛотар Маттеус
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
logoБавария
logoРоберт Левандовски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
