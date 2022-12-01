Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022, Франция – с Польшей
Стали известны еще две пары 1/8 финала ЧМ-2022.
Сборная Аргентины встретится с командой Австралии, а действующие чемпионы мира сборная Франции сыграет с командой Польши.
3 декабря, 22:00
Аргентина – Австралия
4 декабря, 18:00
Франция – Польша
Примечание: время начало игр – московское.
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