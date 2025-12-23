  • Спортс
  • Талалаев об эффективности аутов «Балтики»: «Важны правильное заполнение зон подбора, нанесение удара и доигровки. В «Ахмате» мы копировали исландцев»
4

Талалаев об эффективности аутов «Балтики»: «Важны правильное заполнение зон подбора, нанесение удара и доигровки. В «Ахмате» мы копировали исландцев»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о работе над исполнением аутов в команде.

— Кто первым предложил попробовать ауты Бевеева, которые можно теперь писать с хештегом и в одно слово?

— Это получилось, когда Мохаммад, бросавший у нас ауты прежде, играл за красных, а Бевеев зашел за желтых в первой же двусторонке на предсезонке. Стал бросать, и мы попросили его остаться после тренировки. Бросили он, Саусь, Мохаммад, кто-то четвертый. Мы увидели, что это инструмент, который можно использовать, и начали его готовить.

— В АПЛ в этом сезоне тоже поветрие на длинные ауты. Это тренд современного футбола?

— Тренд — это активная работа над использованием стандартных положений, не только аутов. В «Ахмате» мы копировали исландцев, когда у нас были соответствующие исполнители. Важен не только сам аут, но и правильное заполнение зон подбора и нанесения удара. В этом компоненте мы очень сильно прибавили, потому что пацаны хорошо понимают эффективность этого оружия. Это касается как доигровок угловых и штрафных, так и доигровок аутов.

— Со «Спартаком» вышло так, что после броска Бевеева перед голом Беликов сделал скидку Титкову спиной. То есть главное, чтобы в том месте кто-то был и первым добрался до мяча, а чем его скидывать, это уже не столь важно?

— Более того, скажу, что если бы по Беликову персонально стали играть так, как в Краснодаре, у нас был готов вариант В.

— Сколько аутов Бевеев бросает за одну тренировку, и сильно ли меняются стандарты с его участием от недели к неделе?

— У нас две тренировки в обычном недельном цикле посвящены отработке стандартов. И, кстати, ауты бросает не только Мингиян. Их репетируют все фланговые футболисты, и не только защитники. В частности, ввод быстрого аута.

— Слуцкий в подкасте подробно говорил, как этим аутам противостоять. Услышали что-то новое?

— Я слышал три разные версии от трех тренеров. Нового в этом не было ничего. Мы ко всему этому готовы, – сказал Талалаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
