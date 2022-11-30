ЧМ-2022. Франция сыграет с Тунисом, Аргентина – с Польшей, Дания против Австралии
Сборная Франции сыграет с Тунисом в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в среду Дания встретится с Австралией, Аргентина – с Польшей, Мексике будет противостоять Саудовская Аравия.
3-й тур
Группа D
- Дата проведения
- 30 ноября, 18.00, «Education City Stadium»
- Дата проведения
- 30 ноября, 18.00, «Al Janoub Stadium»
Группа C
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.00, «Stadium 974»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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