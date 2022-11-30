ЧМ-2022. Франция сыграет с Тунисом, Аргентина – с Польшей, Дания против Австралии

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Сборная Франции сыграет с Тунисом в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в среду Дания встретится с Австралией, Аргентина – с Польшей, Мексике будет противостоять Саудовская Аравия.

ЧМ-2022

3-й тур

Группа D

Тунис – Франция
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Австралия – Дания
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа C

Польша – Аргентина
Дата проведения
30 ноября, 22.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саудовская Аравия – Мексика
Дата проведения
30 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

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