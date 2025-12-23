Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: «У футболистов в России многие границы размыты – особенно в отношениях с девушками. Ощущают вседозволенность. Поначалу было сложно»

Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: у футболистов в России многие границы размыты.

Экс-реабилитолог «Зенита » и «Локомотива » Мария Бурова в интервью Спортсу” рассказала

– Какие ограничения на вас накладывала работа в мужской команде?

– Раньше я всегда говорила, что гендерные ограничения есть, но сейчас работаю с девушками [в «Фиорентине»] и понимаю, что мои правила не изменились.

Например, зачем мне заходить в раздевалку? Знаю реабилитологов, которые и в мужскую раздевалку заходят без проблем, но я не вижу такой необходимости. Мне спокойнее не испытывать неловкость и ни у кого ее не вызывать. По этой же причине не захожу к девушкам – если что-то нужно, либо дождусь, либо напишу. Это просто тактичность. Например, мне бы не хотелось, чтобы все женщины, которые работают на базе, заходили в мою раздевалку.

– Вы сразу сформировали принципы поведения?

– В мужской команде это было необходимо сразу, чтобы четко обозначать неприкосновенность. Для меня это просто профессиональное поведение. Если нужно, я, конечно, прикреплю электроды на ягодичную мышцу футболисту-мужчине. Но это тоже по-разному можно сделать. Если воспринимаешь частью рабочего процесса, ни у кого не возникнет двоякого ощущения.

– Мне легко представить двоякую ситуацию на старте вашей карьеры: вам 21, футболисты – примерно ваши сверстники.

– И чуть-чуть постарше были, да. Чаще я была самой младшей.

– Выстраивание этих стен, о которых вы сказали, – способ обезопасить себя от сплетен?

– Конечно. Тогда по-другому было нельзя.

У футболистов высокого уровня в нашей стране многие границы размыты. Особенно в отношениях с девушками. Они ощущают вседоступность и вседозволенность. Поначалу в этом смысле мне было сложно.

– Как вы через это проходили?

– Нужна была жесткость. При этом я всегда помнила слова бабушки, которая в советское время была директором мясокомбината, где ее окружало огромное количество мужчин: «Никогда не опускайся на один уровень с ними – никаких плохих слов, никогда не повышай голос. Это отсутствие культуры».

Всю жизнь старалась этому соответствовать: жесткость жесткостью, но переступать определенные границы я себе, к счастью, не позволяла.

– Внешний вид на работе – что вы не могли надеть?

– Надеть можно все, тут вопрос во внутренних границах.

Студентке хочется выглядеть привлекательно – это естественно. Без разницы, где ты: в «Локомотиве» работаешь или по улице идешь. Многие девушки ходят на каблуках и в юбках – ничего вызывающего или вульгарного, просто каблуки и юбки. Ни у кого это не вызывало вопросов, кроме Леонида Станиславовича [Кучука ]. Однажды он сказал: «Еще раз придешь в юбке – не пущу на базу». Не подумайте, что длина была экстра-мини. До колена. Больше не надевала: с ним и так было тяжело, и я пыталась сделать все, чтобы его не провоцировать.

Сейчас считаю: главное, чтобы женщины-специалисты не дискредитировали себя сами. Не говорю, что надо быть монахиней с короткой стрижкой и ходить только в спортивных костюмах. Конечно, нет. Но однажды мне в инстаграме задала вопрос девушка из академии клуба РПЛ . Я зашла в ее профиль и увидела, что почти все фото – в бикини. Мне это кажется не совсем этичным, потому что ты в первую очередь – детско-юношеский тренер. В закрытом профиле – пожалуйста. Но неправильно, когда у мальчика, с которым ты завтра будешь заниматься, есть возможность увидеть твои великолепные формы со всех сторон.

Если хочешь, чтобы на работе тебя не воспринимали в первую очередь как девушку, не надо выкладывать фото в бикини или надевать супер-мини. Мне кажется, без этого можно обойтись, если тебе работа нравится. Но и уходить в паранойю тоже не стоит, – сказала Бурова, сейчас работающая в «Фиорентине».

