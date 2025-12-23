  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: «У футболистов в России многие границы размыты – особенно в отношениях с девушками. Ощущают вседозволенность. Поначалу было сложно»
18

Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: «У футболистов в России многие границы размыты – особенно в отношениях с девушками. Ощущают вседозволенность. Поначалу было сложно»

Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: у футболистов в России многие границы размыты.

Экс-реабилитолог «Зенита» и «Локомотива» Мария Бурова в интервью Спортсу” рассказала

– Какие ограничения на вас накладывала работа в мужской команде?

– Раньше я всегда говорила, что гендерные ограничения есть, но сейчас работаю с девушками [в «Фиорентине»] и понимаю, что мои правила не изменились.

Например, зачем мне заходить в раздевалку? Знаю реабилитологов, которые и в мужскую раздевалку заходят без проблем, но я не вижу такой необходимости. Мне спокойнее не испытывать неловкость и ни у кого ее не вызывать. По этой же причине не захожу к девушкам – если что-то нужно, либо дождусь, либо напишу. Это просто тактичность. Например, мне бы не хотелось, чтобы все женщины, которые работают на базе, заходили в мою раздевалку.

– Вы сразу сформировали принципы поведения?

– В мужской команде это было необходимо сразу, чтобы четко обозначать неприкосновенность. Для меня это просто профессиональное поведение. Если нужно, я, конечно, прикреплю электроды на ягодичную мышцу футболисту-мужчине. Но это тоже по-разному можно сделать. Если воспринимаешь частью рабочего процесса, ни у кого не возникнет двоякого ощущения.

– Мне легко представить двоякую ситуацию на старте вашей карьеры: вам 21, футболисты – примерно ваши сверстники.

– И чуть-чуть постарше были, да. Чаще я была самой младшей.

– Выстраивание этих стен, о которых вы сказали, – способ обезопасить себя от сплетен?

– Конечно. Тогда по-другому было нельзя.

У футболистов высокого уровня в нашей стране многие границы размыты. Особенно в отношениях с девушками. Они ощущают вседоступность и вседозволенность. Поначалу в этом смысле мне было сложно.

– Как вы через это проходили?

– Нужна была жесткость. При этом я всегда помнила слова бабушки, которая в советское время была директором мясокомбината, где ее окружало огромное количество мужчин: «Никогда не опускайся на один уровень с ними – никаких плохих слов, никогда не повышай голос. Это отсутствие культуры».

Всю жизнь старалась этому соответствовать: жесткость жесткостью, но переступать определенные границы я себе, к счастью, не позволяла.

– Внешний вид на работе – что вы не могли надеть?

– Надеть можно все, тут вопрос во внутренних границах.

Студентке хочется выглядеть привлекательно – это естественно. Без разницы, где ты: в «Локомотиве» работаешь или по улице идешь. Многие девушки ходят на каблуках и в юбках – ничего вызывающего или вульгарного, просто каблуки и юбки. Ни у кого это не вызывало вопросов, кроме Леонида Станиславовича [Кучука]. Однажды он сказал: «Еще раз придешь в юбке – не пущу на базу». Не подумайте, что длина была экстра-мини. До колена. Больше не надевала: с ним и так было тяжело, и я пыталась сделать все, чтобы его не провоцировать.

Сейчас считаю: главное, чтобы женщины-специалисты не дискредитировали себя сами. Не говорю, что надо быть монахиней с короткой стрижкой и ходить только в спортивных костюмах. Конечно, нет. Но однажды мне в инстаграме задала вопрос девушка из академии клуба РПЛ. Я зашла в ее профиль и увидела, что почти все фото – в бикини. Мне это кажется не совсем этичным, потому что ты в первую очередь – детско-юношеский тренер. В закрытом профиле – пожалуйста. Но неправильно, когда у мальчика, с которым ты завтра будешь заниматься, есть возможность увидеть твои великолепные формы со всех сторон.

Если хочешь, чтобы на работе тебя не воспринимали в первую очередь как девушку, не надо выкладывать фото в бикини или надевать супер-мини. Мне кажется, без этого можно обойтись, если тебе работа нравится. Но и уходить в паранойю тоже не стоит, – сказала Бурова, сейчас работающая в «Фиорентине».

От «женщины в футболе не работают» – к Коверчано и «Фиорентине». Интервью Марии Буровой о погоне за мечтой

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48859 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Мария Бурова
logoсерия А Италия
logoЛокомотив
logoЗенит
logoФиорентина
logoЛеонид Кучук
logoпремьер-лига Россия
женский футбол
logoЗдоровье
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не готов работать с бабой – так и звучало. Потом мне сообщили о переводе в «Локо-2». Экс-реабилитолог «Локомотива» и «Зенита» Бурова о Кучуке
сегодня, 08:24
Экс-реабилитолог «Зенита» о «помощи шаманов» футболистам: «Удается поселить в голове игрока идею: он просто так платит деньги человеку, танцующему с бубном»
сегодня, 07:04
Главные новости
Ролан Гусев: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за самые высокие места. Понимаю ответственность и ожидания»
16 минут назад
ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова» за неуплату налогов. Гендиректор клуба заявил, что их разблокируют до конца года: «Долг погасим»
37 минут назад
Степашин об утверждении Гусева тренером «Динамо»: «Задача – взятие Кубка. Рассчитываю, что Газзаев будет ему помогать – договоренность есть»
50 минут назад
Владислав Радимов: «Рад, что Кержаков догнал Дзюбу по голам – справедливость восторжествовала. Будет порнография, если Артема опять позовут в сборную. Тогда вызывайте и Александра»
сегодня, 10:37
Аршавин не ожидал провала Карпина в «Динамо»: «Для меня он лучший тренер России. Это футбольный человек»
сегодня, 10:20
Судья Карпов признал получение 600 тысяч рублей от «Торпедо» за матч против «Енисея» в 2024-м. Арбитр отрицает, что влиял на результат (Иван Карпов)
сегодня, 10:15
Слот о травме Исака: «Он выбыл надолго – на пару месяцев. Безрассудный подкат ван де Вена, в 10 из 10 таких случаев высока вероятность серьезного повреждения»
сегодня, 10:01
Пройдите опрос – сделайте Спортс’’ лучше!
сегодня, 10:00
«Удинезе» интересуется Воробьевым и контактировал с агентами форварда «Локомотива». Клубы еще не вели переговоры (Иван Карпов)
сегодня, 09:33
Агент Баринова о возможном переходе хавбека «Локо» в ЦСКА зимой: «Клубы в переговорах, обмениваются документами. Как договорятся»
сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» готов заплатить около 5 млн евро за 18-летнего Костича из «Партизана». Форвард забил 8 голов в 20 матчах сезона лиги Сербии
27 минут назад
Агент Макарова о Гусеве во главе «Динамо»: «Денис едет на сбор бороться за место в составе. Интерес к нему есть – он качественный футболист»
сегодня, 10:27
ФИФА тестирует новую технологию определения аутов и офсайдов. Ее опробовали на Межконтинентальном кубке
сегодня, 09:48
Лотар Маттеус: «Кейн для «Баварии» – гораздо больше, чем просто бомбардир. Он только начал собирать коллекцию титулов. Харри превзошел ожидания»
сегодня, 08:43
Радимов назвал «Сочи» разочарованием РПЛ: «Как можно было оставить тренера, уехавшего домой во время стыков? В команде был полный раздрай и разнобой»
сегодня, 07:55
Талалаев об эффективности аутов «Балтики»: «Важны правильное заполнение зон подбора, нанесение удара и доигровки. В «Ахмате» мы копировали исландцев»
сегодня, 07:25
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Насафом», Спортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 07:10Видео
Шалимов о календаре: «Раньше в Италии были паузы на Рождество, а теперь их нет. На утомлении невозможно показывать хорошее качество игры»
сегодня, 06:22
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино примет «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
сегодня, 06:10
Невилл о 1-м голе Роджерса «МЮ»: «Йоро должен выбрасываться и вступать с ним в борьбу за пределами штрафной»
сегодня, 05:59