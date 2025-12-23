Шалимов о календаре: «Раньше в Италии были паузы на Рождество, а теперь их нет. На утомлении невозможно показывать хорошее качество игры»
Шалимов о календаре: раньше в Италии были паузы на Рождество, а теперь их нет.
Бывший полузащитник «Интера» и «Наполи» Игорь Шалимов раскритиковал перегруженность календаря в современном футболе.
«На утомлении невозможно показывать хорошее качество игры. Раньше такого количества игр не было. Вы посмотрите, что сейчас они делают с футболистами! Они же не просто так начинали где‑то бузить — чемпионаты мира, Европы, клубный чемпионат мира.
На Суперкубок [Италии] ты уезжаешь в Саудовскую Аравию. Раньше в Италии были паузы на Рождество, а теперь их нет», — сказал Шалимов.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48071 голос
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости