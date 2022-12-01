Галак отразил 34 из 35 бросков «Оттавы» и одержал 1-ю победу в сезоне. У сменщика Шестеркина было 6 поражений в 6 играх

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Ярослав Галак отразил 34 броска «Оттавы» из 35 и одержал 1-ю победу в сезоне.

Вратарь «Рейнджерс» помог команде обыграть «Сенаторс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали второй звездой встречи. 

До этого сменщик Игоря Шестеркина проиграл все 6 матчей в текущем сезоне при 88,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,18 на этом отрезке. 

37-летний словак пришел в команду в межсезонье. 

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