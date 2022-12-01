Галак отразил 34 из 35 бросков «Оттавы» и одержал 1-ю победу в сезоне. У сменщика Шестеркина было 6 поражений в 6 играх

отразил 34 броска «Оттавы» из 35 и одержал 1-ю победу в сезоне.

Вратарь помог команде обыграть «Сенаторс» (3:1) в регулярном чемпионате . Его признали второй звездой встречи.

До этого сменщик проиграл все 6 матчей в текущем сезоне при 88,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,18 на этом отрезке.

37-летний словак пришел в команду в межсезонье.

Шестеркин после 3:5 от «Нью-Джерси»: «Сегодня опять сыграл дерьмово. Мне очень стыдно»