«Милан» готов заплатить около 5 млн евро за 18-летнего Костича из «Партизана». Форвард забил 8 голов в 20 матчах сезона лиги Сербии
Андрей Костич может перейти в «Милан» из «Партизана».
«Милан» и 18-летний нападающий «Партизана» Андрей Костич согласовали личного контракта футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Итальянский клуб ведет переговоры о трансфере форварда на сумму менее 5 миллионов евро, включая бонусы.
В этом сезоне Костич забил 8 голов в 20 матчах чемпионата Сербии. В среднем он проводит 26 минут на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
