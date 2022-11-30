Фонд Пеле наградил Роналду за «выдающиеся достижения на поле и вне его и бесконечную приверженность проблемам детей»

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Фонд Пеле наградил Криштиану Роналду.

Легендарный бразильский футболист сообщил, что его фонд учредил награды для тех, кто «привержен благотворительности и влияет на общество, помогая детям и расширяя их возможности посредством усилий в области образования, борьбы с бедностью или здравоохранения».

В этом году обладателем награды Três Corações стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Его отметили за «выдающиеся достижения на поле и вне его, которые сопровождаются его бесконечной приверженностью проблемам детей».

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