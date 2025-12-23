ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова» за неуплату налогов. Гендиректор клуба заявил, что их разблокируют до конца года: «Долг погасим»

Гендиректор «Ростова»: счета клуба до конца года будут разблокированы.

Генеральный директор «Ростова » Игорь Гончаров прокомментировал ситуацию с блокировкой счетов клуба.

22 декабря Федеральная налоговая служба приостановила операции по 11 счетам футбольного клуба «Ростов» из-за неуплаты налогов, сборов, пеней или штрафов.

По данным ФНС, в августе у клуба числилась задолженность по пеням на сумму около 2,8 миллиона рублей.

«Есть задолженность по налогам и сборам. До конца года счета будут разблокированы.

Идет переговорный процесс с налоговой инспекцией – мы пришли к общему знаменателю. В ближайшее время долг погасим», – сказал генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров.

