Видео с надписью «Иран, Россия с тобой!» на экране кинотеатра в Москве оказалось фэйком

Во вторник, 29 ноября, была опубликована новость о поддержке сборной Ирана в Москве – она оказалась фэйком.

Перед матчем 3-го тура группового этапа между сборными и на появилась информация о том, что на стене кинотеатра «Октябрь», который находится на улице Новый Арбат в Москве, размещено сообщение в поддержку иранской команды. Сегодня выяснилось, что это фэйк.

Об этом рассказал Кирилл Руков, главный редактор The Village.

«Это был фейк. Мы уже удалили новость. Видеозапись с этой рекламой была только одна и распространялась вирусно, прокремлевской ботсетью в твиттере, а также проиранскими телеграм-каналами. С других точек никто из очевидцев ее не сфотографировал. Два наших корреспондента вечером не дождались появления рекламы на Арбате.

Сегодня утром группа LBL, оператор медиафасада, подтвердила наши догадки. «Можем подтвердить, что это фейк. Сами узнали об этом вчера – из новостей в телеграм-каналах, которые нам присылали», – объяснили они The Village», – написал Руков.