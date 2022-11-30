Шченсны попал рукой в лицо Месси – судья назначил пенальти после ВАР. Поляк отбил удар Лео с точки

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Нападающий Лионель Месси не забил Войчеху Шченсному с пенальти.

На 35-й минуте главный судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание голкипера сборной Польши форварду аргентинской команды в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

С точки Месси пробил в правый от себя угол ворот, Шченсны сумел парировать.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Tim Nwachukwu

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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