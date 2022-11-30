«АвтоВАЗ» стал партнером КХЛ

«АвтоВАЗ» стал спонсором Фонбет Чемпионата КХЛ.

Компания и лига объявили о заключении партнерства на сезон-2022/23, в рамках которого логотипы LADA появятся на аренах, принимающих матчи КХЛ.

Сообщается, что в первом квартале 2023 года будет представлена специальная версия автомобиля LADA NIVA Travel, украшенная символикой КХЛ и оснащенная рядом специальных аксессуаров.

«АвтоВАЗ» берет уверенный курс на поддержку большого спорта в России. Хоккей является для нашей страны традиционно любимым видом спорта, объединяя миллионы игроков и болельщиков разных поколений вокруг красивой игры.

Мы рады объявить о сотрудничестве с КХЛ – крупнейшей хоккейной лигой Европы – и верим, что наше партнерство позволит еще больше расширить аудиторию каждого матча, а специальная серия автомобилей NIVA Travel – аудиторию любителей бренда LADA», – сказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

Ранее титульным партнером КХЛ стала букмекерская компания «Фонбет». Генеральным партнером лиги является страховая группа СОГАЗ.

В число партнеров КХЛ также входят платежная система «Мир», компании «Ростелеком», «Почта России» и Haier.