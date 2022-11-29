Лыжи. Кубок России. Непряева, Ступак, Степанова и Мацокина пробегут спринт свободным стилем

30 ноября в Вершине Теи стартует второй этап Кубка России по лыжам. Женщины пробегут спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

Вершина Теи

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 8.00 по московскому времени, начало финалов – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция финалов – страница VK «На лыжи!»

Старт-лист

25. Дарья Непряева

29. Анастасия Фалеева

30. Юлия Ступак

37. Мария Истомина

42. Екатерина Смирнова

43. Алиса Жамбалова

46. Анна Грухвина

47. Наталья Непряева

48. Вероника Степанова

49. Анастасия Москаленко

51. Христина Мацокина

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи