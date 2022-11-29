Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Ретивых и Коростелев выступят в коньковом спринте

30 ноября в Вершине Теи начнется второй этап Кубка России по лыжам. Мужчины выйдут на старт конькового спринта.

Лыжные гонки

Кубок России

Вершина Теи

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 8.40 по московскому времени, начало финалов – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция финалов – страница VK «На лыжи!»

Старт-лист

1. Денис Спицов

17. Ермил Вокуев

31. Алексей Червоткин

33. Артем Мальцев

34. Андрей Мельниченко

37. Александр Терентьев

42. Александр Большунов

44. Иван Якимушкин

46. Дмитрий Жуль

47. Илья Семиков

51. Глеб Ретивых

55. Савелий Коростелев

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи