Аршавин не ожидал провала Карпина в «Динамо»: «Для меня он лучший тренер России. Это футбольный человек»

Аршавин о Карпине: лучший тренер России, футбольных человек.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о работе тренера Валерия Карпина в «Динамо ».

Карпин был назначен тренером «Динамо» перед началом сезона, но ушел из клуба уже в ноябре.

– Вы знали, что Валерий Карпин провалится так сильно?

– Конечно, нет. Для меня он самый лучший тренер России, которого мы с Губерниевым советовали поставить вместо Черчесова.

Мне нравится Карпин, потому что когда он пришел в «Ростов », играл в защитный футбол с пятью защитниками, а потом перестроил это в агрессивный футбол. Мне нравится, как он общается с прессой, как объясняет свои поступки. Это футбольный человек. Я знаю много молодых футболистов, которые хорошо о нем отзываются, хотят за него играть, им нравится тренерский процесс. Ребята, даже которых туда отдает «Зенит», превращаются в футболистов. Карпин заслужил перейти из «Ростова» в более статусный клуб.

У меня очень хорошие отношения с Марцелом [Личкой ], он хорошо работал и давал результат, но руководство клуба решило, что устало быть на третьем или четвертом месте, хочет быть как «Зенит» и «Спартак».

– Могло быть по-другому?

– Может быть, но не в том случае. Марцел нормально работал. Он не заслуживал такого отношения. Они сделали все, чтобы он пришел к увольнению. Когда он хотел игроков, их просто не брали, – сказал Аршавин в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»