ЭСК поддержала все решения Москалева, кроме неудаления Промеса в матче «Зенита» и «Спартака»

Стали известны решения ЭСК РФС по итогам матча «Зенит» – .

После финального свистка в игре Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой главный арбитр удалил шесть футболистов – Александра Соболева (уже был заменен), Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), , Родригао и Малкома (уже был заменен).

обратился в ЭСК из-за неудаления и , а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.

По информации Sport24, экспертно-судейская комиссия поддержала все решения Москалева, кроме неудаления Промеса.

По удалениям Малкома, Барриоса и неудалению Умярова в претензии отказано. Одну претензию – неудаление Промеса – ЭСК удовлетворила.

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