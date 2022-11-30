ЭСК поддержала все решения Москалева, кроме неудаления Промеса в матче «Зенита» и «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Квинси Промес Владимир Москалев Вильмар Барриос Наиль Умяров ЭСК РФС Футбол

Стали известны решения ЭСК РФС по итогам матча «Зенит» – «Спартак».

После финального свистка в игре Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой главный арбитр Владимир Москалев удалил шесть футболистов – Александра Соболева (уже был заменен), Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома (уже был заменен).

«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.

По информации Sport24, экспертно-судейская комиссия поддержала все решения Москалева, кроме неудаления Промеса.

По удалениям Малкома, Барриоса и неудалению Умярова в претензии отказано. Одну претензию – неудаление Промеса – ЭСК удовлетворила.

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные