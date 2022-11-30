ЭСК поддержала все решения Москалева, кроме неудаления Промеса в матче «Зенита» и «Спартака»
Стали известны решения ЭСК РФС по итогам матча «Зенит» – «Спартак».
После финального свистка в игре Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой главный арбитр Владимир Москалев удалил шесть футболистов – Александра Соболева (уже был заменен), Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома (уже был заменен).
«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.
По информации Sport24, экспертно-судейская комиссия поддержала все решения Москалева, кроме неудаления Промеса.
По удалениям Малкома, Барриоса и неудалению Умярова в претензии отказано. Одну претензию – неудаление Промеса – ЭСК удовлетворила.
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