ФИФА тестирует новую технологию определения аутов и офсайдов. Ее опробовали на Межконтинентальном кубке
ФИФА тестирует новую технологию определения аутов и офсайдов.
Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует новую технологию для определения аутов и офсайдов.
Новая система была протестирована в трех матчах Межконтинентального кубка в Катаре.
ФИФА расширила возможности функции «3D-реконструкции в реальном времени», которая сделала фиксирование офсайда более быстрым и четким.
Для новой системы будут использоваться два виртуальных потока, доступных видеоассистенту рефери и телезрителям.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48554 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости