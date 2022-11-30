Евгения Медведева: «Мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о своей личной жизни.

– Как любая девушка, вы наверняка имеете в голове картинку, как будет выглядеть ваша семья.

– У меня сейчас очень много работы, поэтому представления о семье немножко размытые. Да и не думаю, что в 23 года, да еще и конкретно в моей жизненной ситуации, срочно нужно заводить семью.

Но мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать, – сказала Медведева.